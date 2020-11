Il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno sono il palcoscenico ideale per mostrare la propria abilità culinaria. Stupiamo i commensali realizzando l’incredibile caviale di limone perfetto per decorare le tartine al salmone.

Il limone è meraviglioso in cucina. Profuma deliziosamente ogni, piatto, dal pollo ai dolci. Ecco una ricetta semplicissima per esaltarlo in un antipasto. Richiede solo un pò di velocità e di pazienza, con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

La cucina molecolare con l’agar agar

Per preparare il caviale di limone, servono soltanto 100 ml di olio di semi, un grammo di agar agar, 150 ml di succo di limone, una siringa senza ago. In venti minuti, con un pò di pazienza, potrete stupire i vostri commensali con questa magia della cucina molecolare. Mettiamo il succo di limone con l’agar agar in un pentolino, portiamo a bollore e poi lasciamo raffreddare per tre minuti.

L’incredibile caviale di limone perfetto per decorare le tartine al salmone

Passiamo ora alla parte più difficile, la sferificazione, un passaggio chiave della cucina molecolare. Versiamo l’olio di semi in un bicchiere o in un contenitore e mettiamolo in freezer a raffreddare.

Poi prendiamo un pò del liquido raffreddato con la siringa senza ago e spariamolo direttamente e decisamente dentro l’olio freddo. In questo modo il liquido si solidifica immediatamente e forma tante piccole sfere. Bisogna stare attenti a non lasciar accumulare le sfere nel fondo del contenitore, vanno pescate subito e a gran velocità.

La difficile arte della sferificazione

L’incredibile caviale di limone perfetto per decorare le tartine al salmone si è materializzato sotto i nostri occhi increduli. Peschiamo ora le nostre sfere con un cucchiaino o un colino, sciacquiamo velocemente in acqua fredda e proseguiamo a realizzarne altre.

Con lo stesso procedimento e l’agar agar si possono creare delle varianti da dessert. Golose sfere di caffè o di cioccolato liquido, da versare sul gelato di torroncino e sul gelato di castagne.