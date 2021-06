Trovare un repellente per insetti senza controindicazioni è davvero difficile. Oltre ad essere molto costosi, i prodotti in commercio contengono quasi sempre sostanze chimiche. Quelli naturali, invece, sulla pelle risultano troppo appiccicosi e hanno un effetto breve. Stessa cosa vale per i tremendi e nocivi spray anti-zanzare per ambiente.

Può sembrare assurdo, ma esiste un incredibile anti-zanzare naturale casalingo semplice e veloce da fare senza controindicazioni. La cosa straordinaria è che ci vuole un solo ingrediente che ha capacità emollienti e idratanti. In questo articolo la Redazione di PdB spiega di cosa si tratta e dà alcuni consigli su come usarlo per eliminare tutte le zanzare dal nostro raggio d’azione.

Un olio portentoso

In un articolo precedente, consultabile qui, avevamo già parlato dell’olio di Neem ma quest’oggi vedremo la sua efficacia anche con l’aggiunta di altri ingredienti.

L’olio di Neem nasce da un albero molto particolare che cresce in India e in alcune zone dal clima tropicale. Dai semi dell’albero di Neem viene estratto l’olio. Questo possiede delle caratteristiche molto utili e interessanti. Per esempio è un repellente e insetticida naturale eccezionale.

Si inizia ad usarlo per prima nelle colture biologiche contro gli insetti nocivi. Solo in un secondo momento, l’applicazione dell’olio di Neem viene provato sulle persone. Qui dimostra di repellere gli insetti, ma non solo, anche di avere proprietà idratanti e lenitive contro infiammazioni, eritemi, prurito etc.

L’olio di Neem contiene, infatti, limonoidi, trigliceridi, antiossidanti, calcio e vitamina E. è stato dimostrato che tutte queste sostanze sono fondamentali per il benessere e la bellezza della pelle. Risulta perfetto per contrastare le rughe, l’acne giovanile e contro la formazione di cicatrici.

Incredibile anti-zanzare naturale casalingo semplice e veloce da fare senza controindicazioni

La mancanza di controindicazioni nell’uso esterno dell’olio di Neem fa sì che anche ii bambini e le persone sensibili possono usarlo. Quest’olio serve per allontanare le zanzare ma anche dopo la puntura.

Solitamente si applica direttamente sulla pelle mettendone qualche goccia in alcune zone specifiche. Per esempio è più efficace metterlo su polsi, gambe e caviglie, collo. Poiché per alcuni può avere un odore forte, allora si può diluire o mescolare ad altri ingredienti.

Molto efficace l’insieme di olio di Neem, olio essenziale di lavanda e di limone, ma anche di rosmarino e geranio. Basta aggiungere 10 gocce ciascuno alla boccetta di olio e mescolare. Il prodotto può essere poi nebulizzato direttamente sulla pelle e nelle stanze di casa. Addirittura è usato contro i nidi di zanzara nei sottovasi o in zone di ristagno dell’acqua. Una buona soluzione può essere bagnare un braccialetto di stoffa con alcune gocce di questo olio. In questo modo tenderà ad evaporare meno col sudore.

