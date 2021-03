Quante volte ci è capitato di essere tamponati, Scendiamo a verificare i danni e scopriamo che l’auto che ci ha tamponato non è assicurata e non può far fronte ai danni arrecati.

Incidente con auto non assicurata, cosa fare?

Forse non ci è mai capitato e speriamo non capiti mai. Il fenomeno delle auto non assicurate è in forte aumento anche a a causa della crisi economica. In Italia l’IVASS stima circa 3 milioni di auto non assicurate.

Il fondo di garanzia per le vittime della strada

La legge prevede particolari tutele per chi deve richiedere un risarcimento a seguito di incidente con auto non assicurata o non identificata. In questi casi interviene il fondo di garanzia per le vittime della strada. Il fondo è gestito dalla CONSAP sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il massimale di intervento del fondo è legato al massimale di legge presente al momento del sinistro. Ad oggi tale massimale è indicato per 6.070.000 euro in caso di danni a persone, 1.220.000 in caso di danni alle cose.

Quando paghiamo il premio Rc auto una parte di questo premio confluisce in questo fondo. In caso di incidente con auto non assicurata il danneggiato deve compilare online il modulo di risarcimento del danno. Stampa in doppia copia e firma del modulo di richiesta. Invia a mezzo raccomandata il modulo firmato e gli allegati per l’assicurazione designata. Invia alla CONSAP solo il modulo per raccomandata senza allegati.

L’assicurazione designata è l’impresa assicurativa che si occupa materialmente della istruttoria del sinistro. Sul sito CONSAP sono indicate le compagnie convenzionate che sono tra le principali in Italia. In caso di mancata definizione transattiva del sinistro l’azione giudiziaria va esercitata nei confronti dell’impresa designata.

I termini per la denuncia

La richiesta di risarcimento deve essere inviata entro due anni dal sinistro per gli incidenti con lesioni a cose o persone. Nel caso di sinistro con decesso il risarcimento del danno si prescrive in dieci anni.