A proposto di incentivi per l’acquisto di un autoveicolo, quali sono i modelli che possono usufruire di questo contributo? È importante conoscere i dettagli dell’incentivo, per non lasciarsi scappare una buona opportunità.

La ratio di fondo, già licenziata con la Legge numero 145 del 2018, è sempre quella di limitare l’inquinamento prodotto dai gas di scarico delle auto.

Quindi, ad oggi, l’esecutivo ha preso come base quella norma, ampliandola e rendendola attuale anche e soprattutto in considerazione dei nuovi modelli di automobili immessi sul mercato. Tutto è finito nella Legge di Bilancio 2021, adesso in bozza ma di prossima emanazione.

Tali incentivi sono validi sia per le auto a uso privato, sia per sia per i veicoli commerciali.

Requisiti per l’acquisto di auto a uso privato

Incentivi acquisto auto 2021: per quali veicoli?

La normativa permette a chi acquista, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo, di usufruire di incentivi a patto che:

l’acquisto avvenga nel periodo compreso tra il primo di gennaio del 2021 e il 31 di dicembre dello stesso anno;

l’auto sia nuova di fabbrica;

l’auto appartenga alla categoria ‘M1’;

sia praticato uno sconto da parte del venditore.

Il contributo è pari a 1.000 euro senza rottamazione, a 2.000 euro con contestuale rottamazione. L’auto che si rottama in cambio della nuova deve essere stata immatricolata prima del 2011 e appartenere a una classe Euro inferiore alla 6.

Inoltre il contributo è proporzionale alla quantità di anidride carbonica emessa in grammi per km secondo una tabella indicativa.

Per uso commerciale

Diversi parametri, ma stesso principio per chi acquista un veicolo commerciale dal 1 gennaio del 2021 ma solo fino al 30 giugno 2021.

I veicoli devono essere nuovi e di categoria ‘N1’, o in alternativa veicoli speciali di categoria ‘M1’.

Condizione aggiuntiva la rottamazione di un altro veicolo della stessa categoria non più elevata della classe Euro 4/IV.

In questo caso il contributo arriva fino a 8.000,00 euro ma solo per i veicoli elettrici, ibridi o ad alimentazione alternativa.

Incentivi acquisto auto 2021: per quali veicoli? I veicoli classificati come ‘M1’ sono in generale i mezzi per il trasporto di persone fino a un massimo di nove posti.

I veicoli classificati come ‘N1’ sono in generale i mezzi per il trasporto di cose fino a una massa non superiore a 3,5 tonnellate.