Estate 2021 che si sta presentando come una delle più calde e torride degli ultimi anni. Nessuna precipitazione e tanta afa per questa prima parte di stagione che vede già spiagge e piscine affollate. Ma a molti piace anche la montagna e quei sentieri silenziosi e tranquilli in cui immergersi per staccare non solo dal caldo ma anche dallo stress. Ecco allora delle incantevoli e meravigliose pinete italiane a 2 passi da casa per sconfiggere il caldo e respirare aria buona.

A 2 passi dal mare

Per le migliaia di turisti appassionati e fan della Romagna qui c’è una delle pinete pedonabili tra le più grandi d’Europa. È quella tra Pinarella e Tagliata di Cervia con un percorso che si snoda per qualche chilometro proprio a due passi dal mare. Un paio d’ore tra i pini marittimi per fare un break col caldo della spiaggia e ritemprarsi dallo stress e dall’afa quotidiani. Da Cesenatico basterà seguire la pista ciclabile e le indicazioni che ci immergeranno davvero in un percorso fitness che metterà a dura prova le nostre gambe. Ideale anche per un bel picnic in famiglia.

Ci trasferiamo in un sentiero davvero poco conosciuto che farà la gioia degli appassionati di trekking e mountain bike: la via degli Dei. Già dal nome si capisce che non è un percorso qualunque ma una vera delizia tra i boschi dell’Appennino tosco-emiliano. È un sentiero antico percorso da quel popolo antico e magico che furono gli etruschi e che oggi è pura poesia tra verde e rumori della montagna. Premettiamo subito che non è un percorso piano come la pineta di Cervia ma un saliscendi impegnativo per chi ha gambe toste.

Un salto tra cascate e grotte allagate

Chiudiamo il nostro viaggio tra le pinete con un percorso che sembra più uscire dalla leggenda di Camelot e di Re Artù. Siamo nella provincia di Forlì-Cesena e più precisamente alla cascata del Piscino. Un luogo davvero fatato che conoscono poco anche i media e permette agli appassionati vari percorsi da quelli impegnativi a quelli più facili. Il comune di appartenenza la dice lunga sul fascino di questa zona: Premilcuore.

