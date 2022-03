Non è facile quantificare quanti siano effettivamente gli italiani che usano la bicicletta. Le statistiche parlerebbero di quasi 2 milioni di connazionali che addirittura la utilizzerebbero costantemente come mezzo principale per andare al lavoro o a scuola. Mentre gli appassionati di questo sport sarebbero 5 milioni. Tra praticanti e tifosi. D’altronde, l’Italia vanta ancora oggi una grande tradizione sulle 2 ruote. Sia su strada che su pista. Ma, senza contare le bici da escursione, le cosiddette “mountain bike”. Proprio per gli appassionati di tour su 2 ruote vedremo in questo articolo un percorso bellissimo in mezzo alla natura. Incantata e fatata ecco la meta a cui sarà impossibile resistere.

In MTB tra le Dolomiti

Sicuramente lo spettacolo delle Dolomiti non lascia indifferenti. Non solo la più famosa Cortina, ma tutto lo scenario, sia Veneto che Trentino è davvero fiabesco. Proprio qui, parte il nostro suggerimento, scegliendo una vacanza o un fine settimana a Moena. Gli appassionati di montagna sanno che questa perla montana viene anche chiamata “fata delle Dolomiti”. Qui, ogni anno, sono migliaia le famiglie che decidono di passare le proprie vacanze o anche qualche domenica di relax. Tra boschi, pinete, laghetti e sentieri pieni di fiori, il paesaggio invita ad allontanare lo stress. Proprio qui passa la ciclabile che consigliamo ai nostri Lettori.

Incantata e fatata ecco la meta ideale per gli appassionati di bici attraverso una delle ciclabili più belle e suggestive d’Italia

È conosciuta come la ciclabile delle Dolomiti, la pista che passa da Moena e arriva fino a Canazei. È un itinerario non solo naturalistico, ma anche storico. Se pensiamo che sono tantissimi gli appassionati che vengono a vedere le trincee e le postazioni difensive della Prima Guerra Mondiale. Tanti arrivano qua addirittura muniti di metal detector, alla ricerca di armi e accessori con cui poter arricchire la propria collezione. Ma tornando al nostro itinerario vero e proprio, bellissimo il giro fino ai quasi 2.000 m del passo San Pellegrino. Per spostarsi fino al Parco Paneveggio, attraversando tra cascatelle e boschi un bellissimo ponte tibetano.

Prepariamoci poi a esaurire la memoria telefonica del nostro smartphone, con lo spettacolo delle Pale di San Martino. Considerato uno degli scenari naturali e più belli del Mondo. Ecco la meta per gli appassionati di bici che potranno sostare in alloggi, locande, bed and breakfast, garnì e hotel per tutte le tasche.

