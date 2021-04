Con l’arrivo della primavera le giornate pian piano si allungano e la temperatura diventa mite e piacevole per passeggiate ed escursioni. Gli inaspettati colori e profumi primaverili con gli straordinari fiori di campo che sbucano sui cigli delle strade alleviano ogni tipo di tragitto, rendendolo piacevole.

Da marzo fino a tarda estate, si potrà godere di meravigliosi paesaggi colorati da incantevoli fiori selvatici che potranno essere raccolti durante una piacevole passeggiata.

Quali sono i fiori selvatici che si potranno incrociare sul nostro cammino?

Molte piante fioriscono durante la primavera ed alcune di queste regalano panorami spettacolari tra colori e anche profumi. Narcisi, mughetti, primule, ginestre, margherite, viole, sono solo alcuni dei fiori selvatici che potremmo trovare lungo la nostra strada.

Lungo campi incolti, negli orti del vicino o nei giardini o anche lungo ai margini delle strade, sarà possibile ammirare colori primaverili dalle tonalità più sgargianti. Uno spettacolo floreale di rinascita da ammirare.

In natura esistono moltissime piante selvatiche e alcune di queste, in determinati periodi dell’anno fioriscono e colorano tutto il verde che le circonda.

Nei campi assolati, muretti, nell’erba alta, cunette o angoli in penombra, ci sarà una pianta destinata ad adattarsi in quel particolare habitat, mostrando tutta la forza della natura con meravigliose infiorescenze primaverili.

In Italia ci sono molte specie di piante selvatiche di campo. Senza alcun dubbio la più conosciuta è la margherita che fiorisce soprattutto nei vasti prati verdi. Anche la primula fa capolino durante la primavera con i suoi fiori variopinti.

Le campanelle, sono dei fiori molto amati per la forma che ricorda per l’appunto delle campane si possono trovare soprattutto nei boschi e la pianta resiste anche a climi più rigidi.

Sono molte le varietà di fiori di campo che si possono incontrare lungo il cammino. Ci sono alcuni fiori da campo protetti, in via d’estinzione ed altri che possono essere recisi per formare un mazzolino di fiori.