In viaggio dobbiamo assolutamente portare sempre questo semplice oggetto che può salvarci 

Sono molte le cose a cui dobbiamo pensare prima di partire in viaggio. Fare la valigia non è facile! Ogni tipo di viaggio, inoltre, richiede diverse preparazioni. Per un week end al mare porteremo il costume. Una camminata in montagna richiede gli scarponcini. Per un viaggio in camper dobbiamo riempire il frigo. In tutti questi casi, però, il consiglio è quello di portare con sé anche un piccolo oggetto molto utile. Probabilmente non ci servirà mai, ma potrebbe veramente aiutarci in caso di emergenza.

Se restiamo al buio

Questo oggetto è particolarmente utile per chi va in viaggio in località remote e lontane dalla civiltà. Al giorno d’oggi, infatti, ci affidiamo tantissimo ai nostri smartphone e all’elettricità. Ormai il nostro telefono ci permette di fare quasi ogni cosa. Ci sono però dei lati negativi. Lo smartphone e altri accessori a cui ci affidiamo possono scaricarsi.

Che fare se ci ritroviamo al buio con lo smartphone o una pila scarica? È raro, ma a tutti può capitare di essere lontani dal proprio camper, tenda o camera d’albergo e non avere un modo per fare luce. Ciò può essere particolarmente pericoloso se siamo in un luogo isolato come la montagna. Per fortuna possiamo risolvere il problema.

Parliamo infatti delle pile e delle torce a dinamo. Solitamente le pile e le torce sono alimentate da batterie ricaricabili o pile. Può però capitare che queste si scarichino proprio quando ne abbiamo più bisogno. In questo caso ci potremo ritrovare completamente al buio! La pila a dinamo è diversa. È infatti provvista di una manovella.

Girando questa manovella con la mano ricaricheremo immediatamente la batteria della torca. In questo modo potremo produrre luce anche senza avere accesso a pile o a energia elettrica. In caso di blackout o se ci ritroviamo al buio questo accessorio può davvero salvarci!