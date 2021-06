Basta distrarsi un attimo e può succedere di tagliarsi o magari scottarsi inaspettatamente, soprattutto per chi ha bambini in casa. Basta davvero un secondo perché combinino qualche piccolo disastro! Ebbene grazie a questa pianta che tantissimi hanno nel proprio giardino e che ormai cresce dappertutto, si ottiene un ottimo rimedio naturale per piccole ferite. Se poi ci siamo lasciati prendere dalle chiacchiere in spiaggia, sotto il sole, dimenticando di mettere la crema, questo è un ottimo rimedio per scottature. La natura, infatti, offre incredibili rimedi naturali come illustrato nell’articolo “Ecco perché tanti stanno utilizzando l’aglio per rimuovere questa fastidiosa e comune infezione ai piedi”.

Conoscendone, quindi, gli straordinari effetti non sarà difficile posizionarla sia in vaso che in giardino per avere effetti di design straordinari. Per questo avremo in una sola pianta un potente cicatrizzante doposole e una spettacolare meraviglia d’arredamento.

Quest’oggi, gli esperti di Proiezionidiborsa, illustrano i poteri lenitivi e cicatrizzanti di questa bellissima pianta grassa, il fico d’India. Anzi, in particolare dei suoi fusti polposi chiamati pale, ovvero i cladodi. Le stesse, poi, una volta essiccate formano una fibra naturale utilizzata quale trama per elementi d’arredo dal design unico.

Non tutti sanno che le pale del fico d’India sono addirittura commestibili e hanno notevoli benefici sulla nostra salute. Ma pochissimi sanno che oltre a poterla utilizzare in diversi modi sia in vaso che in giardino è utilizzata per creare arredamento. Infatti la fibra legnosa che deriva dall’essiccazione delle pale è utilizzata quale trama che ricopre mobili d’arredamento. Essendo poi molto fitta è utilizzata anche per la creazione di anelli, bracciali e orecchini, insomma gioielli unici.

Le pale, come detto, hanno un elevato potere cicatrizzante, antiinfiammatorio e disinfettante. Come creare allora questo portentoso gel? Basterà innanzitutto eliminare le spine, pulire bene la pala, e dopo averla lavata, tagliarla longitudinalmente. Dopo, raschiare la polpa e metterla in uno schiacciapatate. Raccogliere la poltiglia ottenuta e frullare. Il gel ottenuto potrà applicarsi sulla zona scottata. E sarà davvero un toccasana rinfrescante e idratante per la nostra pelle. Mentre, nel caso di ferite, dopo aver eliminato le spine e lavato bene la pala, tagliarla in fette sottili. A questo punto, applicare direttamente sulla ferita, per un paio di volte al giorno.

