Il Ftse Mib Future dopo aver lasciato alle proprie spalle area 26.000 punti in pochi gironi si è portato a 26.895 e proprio da questo livello è iniziato un ritracciamento. Movimento che a parer nostro non dovrebbe andare oltre le prime ore di contrattazione odierna.

La nostra view è la seguente: siamo in pieno rally natalizio e si potrebbe puntare prima 28.200 e poi 30.000 punti per/entro la fine di dicembre.

Cosa farà cambiare questa view? Una chiusura settimanale inferiore a 25.995.

Su cosa puntare adesso? In una Piazza Affari pronta a ripartire questi 3 titoli potrebbero fare la parte del leone

Il nostro Ufficio Studi infatti, utilizzando i nostri Trading System e oscillatori di tendenza ha selezionato Anuma Holding, ENEL e Stellantis (MIL:STLA) e di seguito viene indicata la strategia di investimento con un risk reward ottimale.

Anima Holding, ultimo prezzo a 4,563. Fair Value stimato a 6,20 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,437, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 5,50/6,20. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 4,507.

ENEL, ultimo prezzo a 7,265. Fair Value stimato a 6,50. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 6,854, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 7,80/8,57. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 7,131.

Stellantis, ultimo prezzo a 17,196. Fair Value stimato a 28 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 16,438, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 18,80/19,50. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 16,86.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta si aggiusterà il tiro.