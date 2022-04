In una giornata Wall Street cambia faccia e ora rischia davvero molto. Attenzione a questo titolo su nuovi minimi annuali!

Quando tutto sembrava presagire nuovi rialzi, in una giornata Wall Street cambia faccia e ora rischia davvero molto. Ora ci sono tutti i presupposti che sia cambiato lo scenario annuale che vede un minimo rilevante già formato e che il frattale annuale sia sempre il percorso campione che potrebe scandire le quotazioni delle prossime settimane.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 22 aprile sono stati i seguenti:

Dow Jones

33.811,40

Nasdaq C.

12.839,29

S&P 500

4.271,78.

In una giornata Wall Street cambia faccia e ora rischia davvero molto

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 34.728. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 35.493.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.213. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.711.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.386. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.513.

Posizione di trading multidays in corso e segnale dei nostri Trading Systems

Short dall’apertura del 25 aprile.

Attenzione a Google

Il titolo (NASDAQ:GOOGL) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 2.392,71 in ribasso del 4,31% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2.378,50 e il massimo a 3.030,93.

La strategia di investimento

Il titolo ha segnato nuovi minimi annuali e questo lascia pensare che presto molti altri titoli e gli stessi indici azionari americani si accoderanno.

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale superiore ai 2.628 i prezzi potrebbero continuare a scendere in poco tempo verso l’area di 2.193 e poi 1.885.

In base allo studio dei nostri oscillatori questo è al momento un titolo da non comprare nemmeno in ottica di lungo termine.

