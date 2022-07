Due sostanze alimentari dovrebbero trovare sempre spazio nei nostri pasti almeno una volta al giorno. Questi componenti, derivanti dalle piante, apporterebbero notevoli benefici all’organismo se consumati con regolarità e quindi dovrebbero entrare nelle nostre abitudini alimentari.

Quando si pensa alla dieta si immagina di dover perdere peso, invece il termine dieta ha un doppio significato. L’antica medicina greca con questo termine indicava tutte quelle regole di vita che aiutano a mantenere una buona salute. Quindi non necessariamente chi fa una dieta deve mangiare di meno. Ma dovrebbe fare una dieta specifica chi volesse seguire un regime alimentare salutare.

Secondo gli esperti di Humanitas ogni persona nella propria dieta alimentare dovrebbe inserire il consumo di fibre. Le fibre alimentari potrebbero apportare notevoli benefici al nostro organismo. Quando parliamo di fibre probabilmente ci vengono in mente la fibra di avena, carboidrato derivante dalla vena sativa. La fibra di orzo, carboidrato ottenuto dall’Hordeum vulgare. Oppure la fibra di segale, anche questo un carboidrato ottenuto dai semi della secale cereale.

In una dieta mediterranea sana e ipocalorica queste 2 sostanze sarebbero fondamentali per la salute e per dimagrire

Forse non tutti sanno che esistono due tipi di fibra, quella solubile e quella insolubile. Secondo la medicina la fibra solubile aiuterebbe a contenere i livelli alti di colesterolo e trigliceridi. Mentre per coloro che non hanno una buona attività intestinale, la fibra insolubile sarebbe un toccasana, perché favorirebbe lo scorrimento del cibo nell’intestino.

I nutrizionisti consigliano una dose giornaliera di almeno 25-30 grammi di fibre. Ma quali sono gli alimenti in cui si possono trovare in maggiore quantità? I legumi contengono grandi quantità di questa sostanza. In particolare sono indicati i legumi secchi. Inoltre sono ricchi di fibra anche i cereali integrali e la frutta e la verdura di stagione.

Le fave sono sicuramente uno dei legumi più amati dagli italiani in questa stagione. In una dieta mediterranea sana questi legumi non dovrebbero mancare, specialmente d’estate. Le fave possono essere consumate in moltissimi modi e possono essere utilizzate anche in piatti molto raffinati. Le fave all’aglio sono una ricetta veloce da preparare e molto economica. Inoltre questo piatto ha anche il pregio di avere un contenuto quasi zero di colesterolo.

Questa ricetta si prepara abbastanza velocemente e può essere utilizzata come contorno ma anche come un’originale insalata. Per quattro persone servono un chilo di fave sgusciate, 80 grammi di cipolla gialla e 125 grammi di brodo vegetale. Ovviamente serviranno anche olio extravergine di oliva, sale, pepe e un cucchiaino di prezzemolo.

Approfondimento

Abbasserebbe il colesterolo e i trigliceridi e aiuterebbe contro i chili di troppo questo piatto delizioso e velocissimo da preparare