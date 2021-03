Per la Borsa di Milano sarà una settimana importante. Probabilmente da oggi si metteranno le basi per una nuova fase di lungo periodo. Ma questa seduta potrebbe essere interessante anche per un titolo, Cairo. In una Borsa pronta a volare questo titolo ha lasciato tutti a bocca aperta e promette di andare in orbita. Vediamo perché.

Qual è il potenziale di apprezzamento della Borsa di Milano?

Le principali Borse europee hanno recuperato tutto il terreno perduto tra febbraio e marzo dello scorso anno e sono su livelli massimi. Come la Borsa tedesca che è sui massimi storici. Oppure quella francese che è a un passo dai massimi degli ultimi 20 anni e vicino al record storico.

Solamente Piazza Affari è rimasta molto indietro. I massimi del Ftse Mib son stati realizzati nel 2000 a circa 50.000 punti, ma la Borsa oggi quota appena sotto i 25.000 punti. Ecco perché il nostro listino ha margini di apprezzamento del 100%. Gli operatori lo sanno ed attendono le condizioni propizie per investire a piene mani sui nostri titoli.

Attenzione a questi livelli chiave di Piazza Affari

Quota 25.000 per l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) è un livello chiave, il cui superamento aprirà la strada a un rally dei prezzi. Nell’ultima seduta ha chiuso a 24.199 punti, ma nella giornata di giovedì i prezzi si erano spinti fino a un passo dai 25.500 punti. È possibile che questa settimana il Ftse Mib possa tornare sopra i 24.500 punti e salire fino a 25.000 punti.

Chiudere questa settimana sopra 25.000 punti è un risultato alla portata, ma occorre anche fare attenzione ai ribassi. È importante che i prezzi non scendano sotto il supporto di 24.000 punti. Se vi fosse una seduta in chiusura sotto 23.950/24.000 punti, la fase rialzista sarebbe rimandata.

In una Borsa pronta a volare questo titolo ha lasciato tutti a bocca aperta e promette di andare in orbita

Tra i titoli da tenere sotto osservazione nella seduta di oggi e durante la settimana, ci sono i titoli bancari. Il rialzo dei prezzi dell’indice passa dal rialzo delle azioni del settore del credito, che da qualche tempo sono nel mirino degli investitori. Ma per chi guarda ai titoli che possono salire molto in poche sedute, allora questo può essere una occasione ghiotta.

Nell’ultima seduta Cairo è schizzato in alto del 10%. Un balzo che non sorprende perché già da qualche giorno i prezzi strappavano al rialzo. Il superamento di area 1,72/1,73 euro porterà i prezzi fino a 1,80/1,81 euro. Al ribasso, una discesa sotto 1,60 euro dovrebbe allarmare. Ma è sotto 1,50 che la fase rialzista sarà archiviata.

