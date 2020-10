Sulle Borse europee torna l’incertezza dopo qualche giorno di andamento positivo. Pesano sui listini le nuove misure di restrizione a causa dell’allargarsi dei contagi da Covid. Per fortuna queste limitazioni per ora sembrano riguardare solo le principali capitali e non l’intero Paese.

Andamento altalenante anche per il listino milanese. Ma in una Borsa incerta si esalta con un deciso scatto rialzista un titolo che tiene a galla Piazza Affari. Ecco l’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Milano ha tenuto

La Borsa di Milano ha seguito le incertezze delle altre Borse europee, ma ha chiuso in rialzo, anche se lieve. I prezzi hanno tenuto e al termine della seduta l’Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha terminato in progresso dello 0,2% a 19.607 punti.

È stata una seduta un po’ tormentata con l’indice che in avvio ha tentato di recuperare terreno, portandosi anche sopra la soglia dei 19.700 punti. Poi i prezzi sono tornati a scendere attorno a mezzogiorno, per riprendere un po’ quota nel primo pomeriggio. Ma l’apertura debole di Wall Street ha riportato l’Ftse in basso.

In una Borsa incerta si esalta con un deciso scatto rialzista un titolo che tiene a galla Piazza Affari

Tra le azioni ancora una volta le banche hanno mostrato una certa debolezza, che di fatto ha frenato le velleità della Borsa italiana. Unicredit ha chiuso in ribasso dello 0,3%. L’indiscrezione che vuole Padoan, ex ministro dell’economia, alla presidenza della Banca, non ha scaldato gli investitori. Intesa ha perso circa l’1%. Leggero rimbalzo per Banco BPM.

Se le banche si muovono nell’incertezza, oggi invece si è mosso con molta decisione il titolo Atlantia. L’azione ha messo ha segno un balzo del 9% grazie alle indiscrezioni che vedono una soluzione favorevole su Aspi per il gruppo Benetton. Possiamo dire che la performance del titolo oggi ha tenuto a galla la Borsa.

L’azione ha aperto in gap e si è spinta fino a 14,7 euro, livello che non vedeva da inizio settembre. Se il titolo proseguisse nella corsa, potrebbe arrivare fino a 15,8 euro, il top che ha toccato nella seduta del 2 settembre.

Certo è che più la telenovela con Governo si allunga e più si rafforza la posizione di Atlantia.

