La Borsa di Milano prosegue nel suo passo veloce verso nuove vette. Oggi potrebbe essere una nuova seduta positiva a cui seguirà quella di giovedì in cui si potrebbero vedere delle prese di beneficio. Intanto, in una Borsa che punta a nuovi massimi spunta il caso di un titolo che sta facendo stupire il mercato. Ecco cosa può accadere oggi in Borsa e qual è il titolo che sta meravigliando gli operatori.

Piazza Affari anche oggi a caccia di nuovi record

La Borsa di Milano ieri ha messo a segno una nuova seduta al rialzo, la quinta consecutiva. I progressi di Piazza Affari non sono eclatanti, ma sono costanti. Un passo lento ma deciso, passi contenuti, ma continui. Ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha realizzato due nuovi record, il massimo dell’anno e il massimo degli ultimi 13 mesi. Ed ha anche chiuso l’ultimo gap che i prezzi avevano lasciato aperto a febbraio scorso, quando i mercati crollarono per lo scoppio della pandemia.

Adesso il Ftse Mib ha nel mirino la soglia dei 25.000 punti. Ieri i prezzi hanno realizzato un massimo appena sopra i 24.700 punti, partendo dalla chiusura dei 24.400 punti di lunedì. Non è quindi escluso che questo target possa essere raggiunto anche oggi. Mentre giovedì si potrebbe assistere ad un calo fisiologico dovuto a prese di beneficio in vista del lungo ponte pasquale. Ricordiamo che il listino milanese sarà chiuso da venerdì a lunedì. La Borsa riaprirà martedì.

In una Borsa che punta a nuovi massimi spunta il caso di un titolo che sta facendo stupire il mercato

Il superamento del massimo di ieri a 24.707 punti, sarà il segnale che il Ftse Mib ha nel mirino i 25.000 punti. Un rialzo possibile specialmente se si manterrà positivo il contesto dei mercati azionari europei, ieri ancora una volta in rialzo. Mentre scatterà un segnale d’allerta se i prezzi dell’indice delle blue chips dovesse tornare sotto la soglia dei 24.450/24.500 punti. In questo caso si potrebbe assistere ad un ritorno dei prezzi fino a 24.200 punti.

Ieri tra i titoli che hanno tirato la volata alla Borsa c’è stato Cnh. L’azione ha guadagnato oltre il 4%, spinta da voci d’interessamento di una società cinese verso alcuni aziende del gruppo. Il titolo è sui massimi storici ed è un caso della Borsa italiana. Esattamente un anno fa, i prezzi toccavano il minimo storico. Dopo un anno sono sui massimi storici. In 12 mesi hanno guadagnato il 180%. L’azione ieri ha chiuso a 13,46 euro. Il superamento dei 13,5 euro spingerà il titolo prima a 14 e poi a 15 euro. Al ribasso solamente un ritorno sotto 12,5 euro farebbe scattare un campanello d’allarme, con possibile discesa fino a 10,5 euro.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.