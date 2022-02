Alle volte il web ci confonde con tutte le sue notizie e le sue distrazioni. Dalle false notizie ai raggiri, dalle truffe ai siti pericolosi. Ma, tante volte, nella maggior parte dei casi, diventa anche utile. Quando viaggiamo e cerchiamo delle mete low cost o ancora quando ci fidiamo dei pareri dei clienti nella scelta di hotel e ristoranti. Quando affidiamo alle opinioni i nostri soldi per acquistare TV, cellulari, ma anche macchine e case. E proprio internet, se usato bene, sa essere una palestra in cui allenarsi a risparmiare senza perdere in qualità. Come nel caso che vedremo oggi. Se cerchiamo accessori di bellezza di qualità ma senza spendere cifre folli, ecco qualche idea giusta. Appoggiandoci a quello che maggiormente apprezzano soprattutto le donne sul mercato beauty di internet.

Un binario di successo tra negozi e online

Sephora, multinazionale francese di profumeria nata abbastanza recentemente è uno dei marchi più amati dalle italiane. Presente massicciamente nei centri storici delle città, nei centri commerciali e negli outlet è stata premiata dai pareri positivi anche sul web. C’è il prestigiosissimo marchio Louis Vuitton dietro a questa azienda che ha voluto riportare nel suo nome la parola greca “bellezza”, ma anche la moglie di Mosè Zippora, famosa per il suo fascino. Punti di forza degli acquisti sul web per le clienti sono:

il catalogo ampio di prodotti;

la scelta dei migliori rossetti;

le novità stagionali a prezzi competitivi.

In un momento di difficoltà e di ricerca del risparmio, ecco i 3 siti web di make-up che gli italiani hanno eletto al top per rapporto qualità prezzo

Dalla Francia all’Inghilterra, con un salto nei favori internazionali delle acquirenti europee. Il marchio è Lookfantastic, che tra le sue scelte vanta anche il nostro amato Diego Dalla Palma. Particolarmente apprezzato il sito di questa azienda per le sue promozioni sempre presenti. Non solo sui marchi meno conosciuti, ma anche su quelli più famosi. Da segnalare i cosiddetti “beauty box” con molti prodotti in promo venduti a mezzo abbonamento. Mensile e annuale.

Ultimo ma non per importanza

In un momento di difficoltà e di ricerca di sempre un maggiore risparmio scopriamo i 3 siti più amati con la presenza anche di KIKO e PUPA. Anche in questo caso la possibilità è di acquistare in negozio, ma anche online. Il brand italiano di queste 2 aziende vincenti molto amato per le sue linee low cost soprattutto dalle clienti più giovani. Promozioni continue e ampia disponibilità di prodotti fanno dei negozi on line i preferiti delle acquirenti.

