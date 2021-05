In tutte le case ci sono degli oggetti obsoleti come i floppy disk, ecco come riutilizzarli in modi creativi e divertenti

Nel 2021 alcuni oggetti sono ormai obsoleti. La tecnologia ha fatto passi da gigante. Esiste anche un Ministero dedicato alla transizione digitale.

Qualcosa di avveniristico solo pochi anni fa, oggi non si usa più. Basti pensare alla macchina da scrivere. Oramai si tratta di un vero e proprio pezzo di antiquariato. I PC l’hanno totalmente rimpiazzata.

Per non parlare dei telefoni fissi con filo e cornetta. Adesso sono antichi e demodé. Magari si trovano in qualche casa come pezzo di mobilio e arredamento.

Anche le periferiche che servono per immagazzinare dati si sono evolute. Spopolano hard disk esterni, memorie cloud o pennette USB. I CD rappresentano il passato ma non è saggio disfarsene.

In tutte le case, inoltre, ci sono degli oggetti obsoleti come i floppy disk che ormai non si usano più ma invece di buttarli si possono riutilizzare in questi modi creativi e divertenti.

Cosa sono i floppy disk

Le nuove generazioni sicuramente non conoscono i floppy. Si tratta degli antenati del CD ROM che avevano a disposizione pochi megabyte di memoria.

Si usavano per raccogliere documenti e portarli sempre con sé su vari dispositivi. Qualcuno potrebbe trovarne uno in un vecchio cassetto. La scelta più diffusa è liberarsene. Ma questa non è la soluzione migliore.

Alcune idee simpatiche

Innanzitutto, si può pensare alla decorazione della casa. Si possono creare dei quadri che richiamano gli anni ’90. È sufficiente assemblare più floppy e appenderli ad una parete.

Si possono creare dei bloc-notes semplicemente unendo i floppy. Quindi si agganciano ai dorsetti con gli anelli e tali oggetti diventano delle stupende copertine rigide.

Con alcune modifiche, infine, si possono usare come sottobicchieri.

Si tratta di alcune idee simpatiche per riutilizzare i floppy che tutti dovrebbero provare.