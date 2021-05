Le maschere per il viso sono uno strumento fondamentale per prevenire la diffusione del COVID-19. Abbiamo imparato a riconoscerle (chirurgiche FPP2, FPP3, di stoffa) e a usarle.

Eppure, a fronte degli enormi e indubbi vantaggi che hanno apportato, ci sono delle considerazioni da fare circa i possibili effetti dovuti a un uso prolungato delle mascherine.

Cosa dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)?

In un documento del maggio 2020, Advice on the use of masks in the context of COVID-19, l’OMS sottolinea alcuni possibili effetti indesiderati delle mascherine. Tra questi abbiamo, dermatiti da contatto, uso improprio della mascherina e contaminazione, difficoltà respiratoria nei soggetti asmatici, difficoltà a indossarle in estate per il troppo caldo. Quindi, sono tutte possibili conseguenze dell’uso prolungato delle mascherine. Ma c’è una ulteriore controindicazione che sta emergendo da recenti studi scientifici.

In troppi sottovalutano questa dannosa conseguenza dell’uso prolungato della mascherina

In uno studio pubblicato sulla importante rivista scientifica Plos One [Toscano JC, 2021], si cerca di capire quanto possa incidere l’uso delle mascherine sul linguaggio. Tutti noi abbiamo la sensazione di non capire o di non sentire bene un discorso quando l’interlocutore indossa una mascherina. I risultati di questo studio confermano questa nostra sensazione, dimostrando come i diversi tipi di mascherina incidano sull’accuratezza della comprensione.

Infatti, se la persona che parla con noi indossa una FPP2, capiamo tutto quello che dice in un ambiente molto silenzioso. Ma nel momento in cui diventa solo un po’ più rumoroso, questa capacità di comprensione diminuisce del 10%. Invece, se l’interlocutore indossa una mascherina di stoffa, in un ambiente rumoroso non capiamo quasi nulla. Solo con l’uso delle mascherine chirurgiche non sembrano intaccare la nostra capacità di comprensione. In troppi sottovalutano questa dannosa conseguenza dell’uso prolungato della mascherina.

