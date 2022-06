In Toscana, Emilia Romagna, Puglia o Sardegna ecco quali sono le spiagge per cani per l’estate 2022 e le regole da rispettare

Manca sempre meno alle nostre meritate vacanze estive. Dopo tante rinunce, è bello pensare che tra poche settimane potremo tuffarci nelle acque cristalline della nostra bella Italia e divertirci in spiaggia tra racchettoni e tintarella selvaggia. Con noi ci sarà anche il nostro Fido, che potrà scorrazzare felice sulla sabbia. Ma ci siamo informati su quali spiagge possiamo effettivamente portare i nostri cani? Se non lo abbiamo fatto, è ora di rimediare.

Le spiagge dog friendly in Toscana

In alcune di queste spiagge potremo trovare docce e fontane per animali, educatori cinofili che offriranno assistenza in spiaggia, corsi privati e di gruppo, un veterinario a disposizione gratuitamente la domenica (ottimo anche per chiedere consiglio su come curare eventuali ferite dei nostri animali, cani o gatti che siano) e talvolta anche dei pet shop dove acquistare giochi, guinzagli e snack. Nel territorio italiano esistono fortunatamente numerose spiagge aperte ai cani. Se la nostra meta è la Toscana abbiamo l’imbarazzo della scelta, a seconda della zona. In questa Regione troviamo:

La Dog Beach di San Vincenzo;

La Fuorirotta Bau Bau Beach a Marina di Grosseto;

Bagno Capezzòlo a Castiglione della Pescaia;

Bagno Donna di Cuori a Cecina;

il Bagno Lido Verde a Camaiore;

L’Emilia Romagna amica dei cani

L’Emilia Romagna si difende altrettanto bene con le spiagge dog friendly, tra cui abbiamo:

Spiaggia Bagno Egisto 38 a Rimini;

Rimini Dog No Problem 81;

Lamberto Spiaggia 80 Rimini;

Spiaggia 23 Malibu a Riccione;

Altamarea Beach Village a Cattolica;

Bagno 85 B Gibo a Bellariva.

Puglia e Sardegna promosse (col debito)

Al Sud si può fare di meglio, tuttavia abbiamo 3 tra le più conosciute spiagge per cani in Puglia:

Soleluna Lido Bau Beach a Lecce;

Eden Salento Agri Beach Lecce;

Spiaggia Santos Baubeach a Brindisi.

In Sardegna troviamo una discreta varietà tra Nord, Centro e Sud. In provincia di Cagliari ci sono:

Spiaggia di Prumari;

Spiaggia di Quartu;

Tiliguerta Dog Beach.

In provincia di Ogliastra:

Dog Beach a Santa Maria Navarrese;

Bau Beach di Pollu.

In provincia di Olbia:

Doggie Beach Caprera;

Porto Fido;

Spiaggia delle Saline.

In provincia di Sassari:

Bau Beach Porto Torres;

Spiaggia di Fiume Santo;

Spiaggia di Sorso.

Nelle spiagge non espressamente aperte ai cani, bisognerà rispettare delle regole generali, che sarebbe bene approfondire telefonando al Comune di riferimento. In linea di massima il cane deve essere sempre tenuto al guinzaglio corto (1,5 m) e con museruola al seguito.

Cosa fare

Si dovrà e garantire sempre acqua e ombra all’animale. Per il rispetto del prossimo, bisognerà portare sempre paletta e sacchettino per la raccolta e la rimozione dei suoi bisogni. Il cane potrà entrare in mare sempre, se non vi è un divieto specifico. In Toscana, Emilia Romagna, Puglia o Sardegna ecco le migliori e più attrezzate spiagge per cani, in cui potremo godere in piena libertà della compagnia del nostro più fedele amico.

