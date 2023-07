In Toscana alla scoperta della Maremma: un piccolo lago balneabile, un borgo sul mare, una degustazione in cantina

In Toscana alla scoperta della Maremma-Foto LigaDue, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Vacanze a due passi da casa? l’Italia è una terra meravigliosa che offre mete sorprendenti per una vacanza da sogno, senza farci rimpiangere i paradisi tropicali. Ecco dove.

La Maremma è una regione affascinante che non si finisce mai di scoprire. Città d’arte, piccoli borghi antichi, vigne e cantine che producono vini di pregio famosi in tutto il Mondo. Ma anche laghi balneabili, per chi al mare preferisce i piccoli specchi d’acqua immersi nella tranquillità dei boschi. Una terra tutta da scoprire che gli stranieri ci invidiano.

In Toscana alla scoperta della Maremma

Una terra dal fascino antico in cui il tempo sembra essersi fermato. Una grande area costiera dai confini sfumati che si estende dalla Toscana all’Alto Lazio, dalle province di Pisa e Livorno fino a Tarquinia. Dalla costa poi si spinge verso l’entroterra in territori incontaminati, toccando paesaggi molto diversi tra loro. È questa la Maremma.

Non un territorio omogeneo, ma morbide colline e parchi naturali, acqua cristallina e borghi dal fascino antico. Qui si sviluppò la civiltà etrusca, lasciando tracce di sé nelle necropoli, nelle mura delle città e nelle fortificazioni. Per cogliere la vera essenza della Maremma bisogna iniziare da un borgo, uno dei tanti che costellano il suo territorio.

Un borgo sul mare

Castiglione della Pescaia è un piccolo borgo sul mare che d’estate si anima per la presenza di turisti. Meta balneare molto gettonata per la bellezza della costa e per la pineta sul mare che si estende fino a Marina di Grosseto. Il piccolo porto canale ogni sera si anima per il rientro dei pescherecci con il loro carico profumato di pesci ancora guizzanti. La sera i turisti invadono il centro e si riversano nelle strade e nei locali.

Percorrendo le viuzze si arriva al castello, un’antica torre di avvistamento. Da visitare poi Santa Maria del Giglio, la chiesa più antica del borgo inglobata all’interno delle mura. E, per un panorama mozzafiato, andare fino a Piazza Solti, che ha uno straordinario affaccio sul mare. Da qui si possono avvistare le isole, l’Elba e il Giglio, e in assenza di foschia persino la Corsica.

Un piccolo lago balneabile

In Toscana alla scoperta della Maremma. Il viaggio continua verso l’interno. Alle spalle delle coste affollate di bagnanti ci si immerge in una campagna morbidamente colorata, fino a raggiungere un piccolo lago, un pezzo di blu nel verde e nel giallo dei campi. È il Lago dell’Accesa, bellissimo e misterioso. Ha una superficie di soli 14 ettari, ma in alcuni punti raggiunge una profondità di 50 metri. Siamo a pochi chilometri da Massa Marittima.

Si arriva al lago attraverso un sentiero di facile percorribilità. Per il bagno meglio preferire la sponda a Sud Ovest, dove il fondale è più basso, ma fare comunque attenzione perché precipita di colpo. Di certo il lago era noto agli Etruschi, come testimoniano il ritrovamento di una necropoli e i resti di un insediamento con numerosi quartieri abitativi. L’area costituisce il Parco archeologico del Lago dell’Accesa.

Una degustazione in cantina

Una visita in cantina con degustazione è quasi d’obbligo. La Maremma è terra di tradizione vinicola molto antica e produce vini di altissimo spessore famosi in tutto il Mondo. Una qualità raggiunta per le particolari condizioni climatiche della zona grazie alla presenza ravvicinata di mare, colline e montagna.

Il Morellino di Scansano, il Bianco di Pitigliano, l’Ansonica Costa dell’Argentario sono solo alcuni dei pregiatissimi vini maremmani. Le visite in cantine si possono prenotare anche online. Sono molte le strutture che offrono tour e degustazioni.