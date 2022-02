Le truffe, purtroppo, sono davvero all’ordine del giorno ormai. E il problema è che si consumano attraverso ogni mezzo di comunicazione possibile. Infatti, si rischia di essere ingannati su diversi canali. Basti pensare ai messaggi fasulli su Facebook, Instagram o WhatsApp. Per non parlare di telefonate che, in realtà, puntano ad estorcere soldi. E come dimenticare, poi, le email con link pericolosi e gli SMS che potrebbero farci cadere in trappola. Insomma, sicuramente dobbiamo sempre farci trovare pronti e attenti, cercando di individuare subito una possibile truffa per riuscire a sventarla. Per questo motivo, conoscere le più comuni potrebbe certamente aiutarci a riconoscerle nell’immediato.

Le diverse truffe che potrebbero arrivare sul nostro cellulare, eccone alcune da tenere d’occhio

Di truffe avevamo già parlato in passato, cercando di presentarne un numero ingente in modo tale da conoscerle tutte, o quasi. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato nel dettaglio un messaggio su WhatsApp che in realtà è una truffa. E, soprattutto, ne avevamo evidenziato i tratti fondamentali, per poterlo riconoscere immediatamente. Oppure, in un altro articolo, avevamo parlato in modo approfondito di una chiamata, che alcune persone stanno ricevendo e che in realtà è un inganno. E anche in questo caso, conoscerne le caratteristiche potrebbe aiutarci a sventarla nell’immediato. Oggi, invece, ci concentriamo su un singolare SMS che potrebbe farci cadere in inganno.

In tantissimi stanno ricevendo questo insidioso messaggio che farà pensare di parlare con un amico ma che in realtà è una pericolosa truffa

In tantissimi stanno ricevendo questo insidioso messaggio che, in realtà, è un semplice inganno bello e e buono. La truffa di cui parliamo oggi consiste in uno strano messaggio che arriverà sul nostro cellulare e che penseremo abbia scritto un nostro amico. Il testo dell’SMS, infatti, contiene una domanda molto semplice, che riguarda la situazione pandemica in Italia. Il nostro “amico”, che in questo caso ovviamente sarà un truffatore, ci dirà che gli spiace non essere riuscito a scriverci per un po’ di tempo e che purtroppo è rimasto bloccato all’estero a causa del Covid. Successivamente, ci dirà che ha dovuto cambiare numero, prendendo una scheda del Paese in cui sta vivendo.

Ed è qui che scatta la trappola. Il numero è infatti affiancato da un link, che alcuni potrebbero aprire per capire di quale amico esattamente si tratti. In realtà, questo link farebbe entrare un virus nel nostro cellulare, che aiuterebbe i malfattori a rubare i nostri dati personali in un lampo.

