Generalmente, la rottura di una relazione comporta un’interruzione completa del rapporto col partner. I litigi continui, le rivendicazioni demoliscono la fiducia e il rispetto. Se interessati, comunque, ecco come risultare vincitori durante una lite familiare col partner. Il tempo, però, rimargina molte ferite e le cause che hanno portato alla fine del rapporto assumono un peso diverso. Soprattutto all’inizio della rottura, la relazione assume la classica configurazione ad elastico, dove i due partner si uniscono e si lasciano per un certo periodo di tempo prima di chiudere definitivamente la relazione. Eppure, anche a distanza di anni, la tentazione di tornare in contatto con i propri ex è tanta. Se non altro per la curiosità di sapere come sia la loro vita senza di noi. Provare a ricontattarli, però, potrebbe essere un errore. In tantissimi mandano messaggi agli ex ma ecco perché secondo la scienza non dovremmo mai farlo.

I back-burner o la minestra riscaldata

La traduzione di back-burner in italiano sarebbe più corretta come “bruciatore del passato”, colui o colei che ad un certo punto ha incendiato il nostro cuore. È comunque affine anche a “minestra riscaldata”, il famoso detto che sconsiglia di riprendere relazioni ormai chiuse. I back-burner sono quegli ex con cui, anche senza frequentarsi, si mantiene un filo rosso che non permette di chiudere completamente la relazione. Gli ex possono diventare potenziali amanti, amici o una gradazione tra questi due estremi. I progressi nella tecnologia della comunicazione, in particolare la prevalenza di smartphone e applicazioni di social networking, facilitano l’interazione con i back-burner in un modo senza precedenti.

In tantissimi mandano messaggi agli ex ma ecco perché secondo la scienza non dovremmo mai farlo

Secondo uno studio appena pubblicato (Banas JA et al, 2021) i ricercatori hanno scoperto che il 62% su 400 partecipanti ha una comunicazione costante con un ex. Di questi, l’85% era sposato e il 93% aveva dichiarato di non avere una relazione esclusiva. Alcuni avevano contatti con più ex contemporaneamente.

La comunicazione con gli ex avveniva, anche se uno dei due o entrambi erano impegnati in altre relazioni stabili di lungo periodo. Tuttavia, sottolineano i ricercatori, il solo fatto di mantenere questa comunicazione aperta (magari con innocui messaggi) provoca sensi di colpa che possono danneggiare anche l’atmosfera della relazione primaria.

Coloro che hanno una relazione seria dovrebbero essere molto più cauti prima di riallacciare i rapporti con un ex.

