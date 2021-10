I cani sono tra gli animali più diffusi nelle nostre case, il migliore amico dell’essere umano per eccellenza.

Per quanto tutti i cani tendano a voler molto bene al loro padrone esistono alcune razze più affettuose di altre. Dal Volpino al Pitbull passando per il Pastore Scozzese e il Setter Irlandese, tutte razze di cane molto legate al loro umano.

A prescindere dalla razza, tutti i cani cercano di comunicare con il padrone in molti modi, a volte buffi. Spesso ci si ritrova a pensare che a questi animali manchi solo la parola, ed è vero.

Azioni come ringhiare, scodinzolare e saltellare sono facilmente decifrabili ma ce ne sono alcune che, a prima vista, non sono facili da interpretare.

Molte volte ci si è, sicuramente, chiesti perché il proprio cane si comporta in un determinato modo. Infatti, in tanti stanno sbadigliando vicino al proprio cane per un motivo davvero sorprendente.

Portare i giochi

Spesso mentre si sta facendo altro vediamo che il nostro cane ci porta i suoi giocattoli. Solitamente i cani sono molto possessivi nei confronti dei loro oggetti per questo bisognerebbe sentirsi onorati dal loro gesto.

Infatti, il cane abbandona ai nostri piedi i suoi giocattoli per un motivo ben preciso.

A prima vista potrebbe sembrare solo voglia di giocare, eppure non è solamente questo. Il nostro cane ci porta i suoi giocattoli perché ci vuole davvero bene, si fida di noi e per questo motivo non teme ripercussioni. Sa che i suoi giochi sono in buone mani e, perché no, magari riuscirà a distoglierci dagli impegni invogliandoci a giocare. Sicuramente una grande manifestazione di fiducia e affetto che non bisognerebbe mai ignorare.

Sarà capitato a tutti di ritrovarsi a sbadigliare e di “contagiare” anche le altre persone. Lo sbadiglio, si sa, è contagioso tra umani ma anche tra persone e amici a quattro zampe.

I cani veramente affezionati tenderanno a sbadigliare poco dopo che l’ha fatto il padrone, come per imitazione.

Alcune ricerche scientifiche hanno notato che i cani tendono a sbadigliare dopo aver sentito lo sbadiglio registrato del loro padrone ma non quello di estranei.

Per altri, invece, lo sbadiglio del cane potrebbe essere correlato allo stress, questo spiegherebbe anche perché l’animale tende a sbadigliare quando viene sgridato.

In ogni caso, tenendo per buona la versione dell’affetto, per provare l’amore del nostro cane possiamo provare a sbadigliargli vicino. Nel caso in cui ripeta la nostra azione potremmo quasi avere la certezza dei suoi buoni sentimenti nei nostri confronti.