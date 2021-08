Mangiare è decisamente uno dei principali piaceri della vita, soprattutto quando siamo in buona compagnia e con del cibo di qualità.

L’importante è mantenere un adeguato equilibrio alimentare, senza troppe proibizioni e abbinato ad una regolare attività fisica.

Uno stile di vita di questo genere ci aiuta a mantenere un adeguato peso corporeo, fondamentale per prevenire o trattare molte malattie croniche.

Spesso non ci badiamo ma è consigliato introdurre nella nostra dieta quotidiana la frutta secca poiché contiene delle proprietà preziose per il nostro organismo.

La frutta secca è un perfetto spuntino di metà mattinata o metà pomeriggio, anche se non bisogna esagerare con le quantità perché è altamente calorica.

Le mandorle, come altri tipi di frutta secca, sono ricche di vitamine e sali minerali, contengono inoltre proteine vegetali e fibre preziose per l’intestino.

È importante la loro funzione nel nostro sistema, in quanto agisce favorevolmente sul colesterolo, alzando i livelli di quello buono.

Per preparare la deliziosa crema salutare di cui parliamo, basteranno 200 g di mandorle, 80 ml di una bevanda vegetale e un cucchiaio di zucchero di canna.

Si possono utilizzare sia mandorle con la buccia che spellate; per facilitare l’eliminazione di questa potremo lasciarle a mollo per trenta minuti in acqua calda.

Successivamente mettiamole nel frullatore insieme alla bevanda vegetale che preferiamo, come soia o cocco, aggiungiamo anche lo zucchero e frulliamo il tutto.

Frullando, facciamo delle piccole pause per pulire i bordi del contenitore servendoci di una spatola e pian piano vedremo formarsi una crema morbida.

Per ottenerne una del tutto liscia dovremo attendere circa dieci minuti per poi servirla spalmata su una fetta di pane o abbinata alla frutta.

In tanti stanno impazzendo per questa deliziosa crema ricca di fibre e benefica sul colesterolo, oltre ad essere salutare ed economica è facilissima da preparare.

Apporto calorico

Le mandorle apportano circa 600 Kcal per 100 g, è quindi consigliato consumarne un massimo di 30 grammi al giorno, se non si hanno problemi di peso.

Per chi ama questo prodotto si può facilmente reperire nei negozi specializzati la farina di mandorla, ottima per la realizzazione di diversi dolci.

Volendo, la si può anche fare in casa, basterà solamente tritare le mandorle con un robot da cucina.

