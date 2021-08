Prendersi cura della propria salute è davvero fondamentale. Non bisognerebbe mai trascurare i campanelli d’allarme che il nostro organismo ci invia. Soprattutto sorpassata una certa soglia d’età è indispensabile procedere ad un check-up completo. In questo modo è possibile scongiurare eventuali patologie sul nascere.

Alcuni tumori si presentano in modo silenzioso

Per alcune patologie i sintomi sono ben distinguibili dagli specialisti. Come ad esempio i sintomi spia precoci per capire se si ha il diabete tipo 1 o 2. Ma quando si presentano sintomi molto generici è più complicato diagnosticare un’eventuale patologia. E tra i sintomi più comuni che spesso si sottovalutano ci sono quelli delle vie urinarie. Infatti, eventuali problemi di minzione o perdite spesso ci fanno pensare a banali infezioni. Ma è bene non sottovalutarli perché potrebbe nascondersi qualcosa di più grave.

In tanti sottovalutano questo sintomo comune che potrebbe essere l’anticamera del tumore all’uretra

Il tumore all’uretra è considerato abbastanza raro rispetto ad altri tipi di tumore. Come riporta l’AIRC viene diagnosticato il più delle volte dopo i 50 anni di età. Se si presentano problemi urinari negli uomini dopo una certa età si pensa subito alla prostata. Quando succede alle donne si tende un po’ a sottovalutare il problema. Non sapendo che il cancro all’uretra è più comune nelle donne.

Quali sono i fattori di rischio

I ricercatori hanno trovato dei fattori di rischio che aumentano le possibilità di sviluppare questa patologia. Primo fra tutti l’aver sofferto di un precedente tumore alla vescica. Poi l’aver sofferto di malattie sessualmente trasmissibili o di frequenti infezioni alle vie urinarie. In questi casi è bene approfondire subito in caso di comparsa di alcuni sintomi.

Il sintomo più comune è l’aumento della frequenza di minzione. Questo sintomo spesso viene confuso con una semplice infezione urinaria come la cistite. In realtà può essere il campanello d’allarme di questa patologia ben più grave. L’uretra è in sostanza una sorta di tubicino che trasporta l’urina dalla vescica fino all’uscita dal corpo. Il tumore all’uretra può presentarsi in tre tipologie, il carcinoma a cellule squamose, il più diffuso. Poi anche il carcinoma a cellule di transizione e infine l’adenocarcinoma.

Ecco quindi che in tanti sottovalutano questo sintomo comune che potrebbe essere l’anticamera del tumore all’uretra. Facciamo attenzione se ci ritroviamo a notare un aumento della frequenza di minzione o la presenza del sangue nelle urine. Non allarmiamoci ma contattiamo uno specialista che prescriverà gli esami necessari per stabilire la natura dei sintomi.

