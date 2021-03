Le bottiglie in vetro di vino, spumante e champagne hanno tutte in comune un fondo concavo. In tanti si chiedono a cosa serve l’incavo sul fondo della bottiglia di vino e il motivo è sorprendente. Nato storicamente per una ragione pratica, l’incavo sul fondo della bottiglia è rimasto per tradizione. Ma la sua funzione è ancora oggi tanto attuale, motivo che determinerà questa sua conformazione probabilmente per sempre.

Lavorazione del vetro

In tanti si chiedono a cosa serve l’incavo sul fondo della bottiglia di vino e il motivo è sorprendente. L’incavo sul fondo della bottiglia nasce per una ragione pratica. Prima ancora delle attuale lavorazioni industriali, le bottiglie in vetro ricevevano una lavorazione manuale. Per conferire alla bottiglia il tipico aspetto con il collo allungato e la pancia piena, i maestri vetrai dovevano soffiare il vetro.

Questo determinava la formazione di una rotondità eccessiva sul fondo della bottiglia, che impediva al contenitore di rimanere in piedi. Per questo motivo, i maestri esercitavano una pressione per rendere concavo il fondo della bottiglia e darle la stabilità che conserva ancora oggi.

Una tradizione che persiste

Nel tempo arrivano le produzioni in larga serie, ma la tipica concavità sul fondo della bottiglia rimane per una questione di tradizione. Rinnegare il passato è impossibile e lasciare la concavità sul fondo non era un sacrificio troppo grande.

Con il trascorrere degli anni, arriva la scoperta. Qualcuno capisce che mantenere il fondo concavo non era sbagliato, anzi. La concavità consentiva ai residui del vino di rimanere sul fondo, senza galleggiare nella bevanda presente nella bottiglia.

Ancora oggi l’abilità di un sommelier consiste nel saper versare il vino e nel decantarlo. Così facendo, eventuali impurità restano sul fondo della bottiglia.

Spumanti e champagne

In tanti si chiedono a cosa serve l’incavo sul fondo della bottiglia e il motivo è sorprendente anche per quanto riguarda spumanti e champagne.

Questi hanno il fondo concavo per due ragioni principali. Per queste bevande non esiste la possibilità di raccogliere impurità sul fondo. I sedimenti restano in prossimità del collo della bottiglia, anche a causa del gas interno.

L’incavo non è quindi utilizzato per il deposito dei sedimenti, ma in primo luogo per semplificare il “sabrage”, ovvero la meglio conosciuta sciabolata. La bottiglia assume poi, con questa conformazione, una maggiore resistenza alla pressione esercitata dalla bevanda gasata. Essa è anche così più resistente agli urti esterni.

Mito, leggenda e praticità

Una leggenda vuole che lo Zar Alessandro II di Russia abbia richiesto uno champagne, appositamente inventato per lui con il fondo piatto e trasparente. Questo perché egli temeva che qualcuno nascondesse proprio sul fondo un ordigno.

Oggi la funzione del fondo della bottiglia è invece anche pratica. Inserendo il pollice in questa concavità, è più difficile surriscaldare il vino durante la mescita. Ancora in tanti si chiedono a cosa serve l’incavo sul fondo della bottiglia di vino e il motivo è sorprendente.