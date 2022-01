Il sapone all’olio di cocco, grazie alla sua duttilità, è ideale per lo svolgimento di numerose faccende domestiche.

Rispetto ai normali detergenti che si trovano in commercio è ecologico e biodegradabile per via della presenza dell’olio di cocco.

Possiamo utilizzarlo per risolvere numerosi problemi grazie alle proprietà multiuso. In particolare la presenza del potassio lo rende un ottimo sgrassante.

In tanti ignorano le qualità del sapone all’olio di cocco per smacchiare gli indumenti e lavare la cucina allo stesso tempo

Quando macchiamo un indumento, il dubbio è sempre lo stesso cioè se utilizzando la lavatrice la macchia andrà via. Se trattiamo la macchia con il sapone all’olio di cocco e poi ne introduciamo un piccolo pezzo nel cestello riusciremo a farla scomparire completamente.

Spesso i capi più delicati come quelli dei bambini sono in grado di creare dei problemi a causa della varietà di macchie che presentano.

Se strofiniamo la parte sporca con del sapone all’olio di cocco e mettiamo il capo in ammollo potremo utilizzare la lavatrice solo per il risciacquo aggiungendo un po’ di bicarbonato.

Pe quanto riguarda la cucina, invece, il forno e le cappe sono le parti che ci impegnano maggiormente. L’unto delle cotture è difficile da trattare ed è necessario utilizzare diversi prodotti per ottenere dei risultati soddisfacenti. Il sapone all’olio di cocco, unito ad altri prodotti naturali come il carbonato di sodio o l’aceto di mele, sgrassa le superfici a fondo rendendo facile il risciacquo. Questi prodotti non creano tanta schiuma e non sono dannosi per le persone.

Ottimi risultati si ottengono nel lavaggio delle auto. I cerchi delle ruote e il cruscotto possono risplendere e il guano a volte presente sulla carrozzeria viene via senza difficoltà. Un piccolo trucco è quello di diluire un po’ di sapone con l’acqua per riempire la vaschetta tergicristalli. Non producendo schiuma, il risultato che si ottiene quando si spruzza sul parabrezza è ottimo.

Le proprietà multiuso

Ci sono vari oggetti nella cui pulizia occorre riporre una particolare attenzione così come avviene per i tessuti dei vestiti.

Basta pensare alle tastiere del pc, agli schermi dei tablet o a quelli LED delle Smart Tv, agli obiettivi delle macchine fotografiche.

Non solo pavimenti, piani cottura o mobili quindi, il sapone diluito moltiplica le possibilità di utilizzo.

Può essere acquistato già liquido in commercio e diluito con l’aggiunta di acqua calda oppure si può pensare al fai da te.

Con due pezzetti di un panetto e una pentola d’acqua portata a ebollizione si può ottenere un detergente adatto a mille usi.

Con l’aggiunta di qualche goccia di olio di bergamotto o di canfora il nostro detersivo fatto in casa diventerà perfetto.