Nella nostra rubrica di cucina ci siamo soffermati tantissime volte sui segreti e le tecniche per avere un pan di Spagna perfetto, alto e soffice come quello di pasticceria. Per tutti i segreti è possibile cliccare qui.

Se invece, siamo alla ricerca della ricetta perfetta possiamo provare quella descritta in questo articolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma in tanti fanno questi errori banalissimi che non fanno crescere il pan di Spagna senza sapere che bastano questi 2 trucchetti per averlo alto e sofficissimo. Banalissimi errori che compromettono l’intera riuscita della preparazione.

Il pan di Spagna

Il pan di Spagna è una preparazione versatile alla base di innumerevoli torte e dolcetti squisiti, utile come base per zuccotti, cassatine, zuppa inglese, tiramisù. Insomma preparare un pan di Spagna alto e sofficissimo ci farà avere dei dolci eccezionali.

Ma quali sono questi errori che spesso si commettono?

Gli errori

In primis l’errore più comune è quello di non montare i tuorli con lo zucchero per il tempo necessario. È indispensabile infatti lavorarli con uno sbattitore elettrico o un robot da cucina per almeno 25 minuti. Lo stesso vale per gli albumi che devono essere montati a neve fermissima e incorporati all’impasto con dei movimenti rigorosamente dal basso verso l’alto, per evitare di smontarli.

Ma un errore comunissimo è quello di sbattere la teglia con all’interno l’impasto, con l’intento di assestarlo e distribuirlo meglio. Niente di più sbagliato, questo gesto infatti non fa che smontare l’impasto evitando che cresca.

Un altro errore è quello di utilizzare delle teglie non adatte all’impasto, o troppo piccole o troppo grandi. Per ottenere un pan di Spagna alto, il rapporto dosi / teglia è indispensabile.

Il forno per la cottura della nostra delizia va utilizzato rigorosamente nella modalità statica, soprattutto se all’interno della preparazione non c’è lievito.

I trucchi per una preparazione alta e sofficissima

Ma vogliamo concludere l’articolo con 2 trucchetti utilissimi.

Il primo trucchetto è quello di aggiungere qualche cucchiaio di acqua calda durante la fase di montaggio dei tuorli. Sbattere energicamente i tuorli con 4 cucchiai di acqua calda e poi montarli con lo zucchero.

Per renderlo ancora più soffice è possibile sostituire all’impasto metà della farina con l’amido di mais o con la fecola di patate. Un’ altra chicca importantissima è quella di non utilizzare eccessivo lievito credendo di ottenere un dolce più alto.

Dunque, in tanti fanno questi errori banalissimi che non fanno crescere il pan di Spagna senza sapere che bastano questi 2 trucchetti per averlo alto e sofficissimo.