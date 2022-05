Le melanzane sono uno degli ortaggi più amati della stagione estiva. Si possono cucinare in tantissimi modi diversi. C’è chi le griglia o le frigge, chi le gratina o le usa per preparare la famosissima pasta alla norma.

Come la verza, le melanzane possono essere usate anche per preparare dei golosissimi involtini, che ovviamente si possono farcire con ingredienti a propria scelta. In questo caso, useremo principalmente ricotta, rucola e noci, tutti ingredienti tipicamente estivi.

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane;

50 g di noci;

200 g di ricotta mista;

50 g di rucola;

50 g di parmigiano reggiano;

2 foglie di basilico;

1 cucchiaio di capperi dissalati;

1/2 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

In tanti cucinano le melanzane grigliate o a funghetto, ma ecco come usarle per preparare degli squisiti e freschi involtini estivi perfetti come cena o contorno e ottimi per fare un figurone con gli ospiti

Tagliare le melanzane nel senso della lunghezza e in fette di circa 5 millimetri di spessore. Grigliarle e poi farle raffreddare. Intanto, mettere nel mixer le noci, i capperi, l’aglio, il basilico, la rucola e il parmigiano grattugiato. Frullare aggiungendo olio a filo. In questo modo, si otterrà un cremosissimo pesto di rucola.

Mischiare qualche cucchiaio di pesto alla ricotta e mescolare. Stenderne un po’ al centro di ciascuna melanzana grigliata. Arrotolarla ad involtino, fissandola con uno stecchino. Quindi, ripetere la stessa operazione fino ad esaurimento degli ingredienti. Una volta fatto ciò, non servirà cuocerli. Gli involtini saranno pronti e, quindi, non resterà che mangiarli. In tanti cucinano le melanzane grigliate o a funghetto, ma vale decisamente la pena di provare questa ricetta, che piacerà a bambini e adulti e farà fare un figurone con gli ospiti.

