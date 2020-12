In questa giornata di preparazione della vigilia di Natale, in tanti selezionano le migliori ricette per conquistare il palato dei familiari. Molti, tuttavia, sottovalutano l’importanza di un bel fritto fatto bene, asciutto e croccante al punto giusto. Semplicemente, in tanti commettono questo errare fatale per la frittura di Natale.

Non bisogna mai coprire la frittura

Per avere una frittura croccante, asciutta e assolutamente non unta al tatto, bisogna avere cura di non coprire mai il fritto appena preparato. Molto diffusa è la tendenza a dilettarsi nella frittura, ottenere un buon prodotto e rovinare il tutto con questa semplice azione. Si tende ad avvolgere fogli di carta stagnola o a coprire con coperchi. Giunto il momento di consumare il fritto, tuttavia, esso appare morbido, floscio e inzuppato di olio.

Questo accade perché abbiamo creato naturalmente della condensa, dovuta al calore intrappolato dal foglio di stagnola, posto a copertura. Il consiglio è quello di coprire la frittura con un foglio di carta assorbente (tipo scottex). Così facendo, la frittura resterà calda, senza per questo afflosciarsi.

Qualche altro consiglio sulla frittura

Ma esistono tanti altri segreti che possono aiutare a realizzare una frittura perfetta. Tra questi, molto importante è la scelta del tipo di olio da utilizzare per la frittura. Tra i migliori certamente l’olio di semi di girasole e quello di arachidi, che hanno un punto di fumo molto più alto.

A differenza dell’olio d’oliva, ad esempio, possono facilmente raggiungere altissime temperature senza bruciare. La scelta dipenderà solo dal proprio gusto, in quanto l’olio di arachide ha un sapore più deciso al palato.

Attenzione alla scelta della farina

Altro consiglio è quello di usare la farina di semola, specie per il fritto di Natale. Questa renderà la frittura più croccante e ruvida al tatto. Mai e poi mai infarinare il pesce molti minuti prima della cottura. I grandi chef consigliano sempre d’infarinare, qualche secondo prima dell’olio bollente, appena la quantità che andrà in pentola. Infarinare prima il pesce provocherebbe il distaccamento della panatura dal pesce fritto.

Scolare ovviamente la frittura bene dall’olio, senza lasciare il fritto unto, e friggere sempre a una temperatura sufficientemente alta di fuoco. La cottura ai fornelli più piccoli non garantirà un calore sufficiente a realizzare un fritto croccante e asciutto.