Mentre si sta prendendo il sole, oltre al cellulare, può essere di grande compagnia un buon libro da leggere. Esistono vari generi che possono essere di interessante lettura durante la stagione estiva.

Nelle prossime righe noi della redazione di ProiezionidiBorsa, descriveremo due libri da portare con sé al mare.

In spiaggia sotto l’ombrellone non possono assolutamente mancare queste 2 letture molto affascinanti.

Parliamo de “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee e “10 e lode” di Sveva Casati Modigliani.

Un libro contro il razzismo

Il primo libro è stato pubblicato cinquantasette anni fa e il modo in cui lo scrittore coinvolge il lettore è davvero sorprendente. Infatti, il racconto è narrato dalla voce di una bambina di nome Scout, figlia di un avvocato che ha il compito di difendere un ragazzo di colore accusato ingiustamente di stupro.

Proprio la voce narrante della bambina spinge il lettore a seguire come la trama si evolve, accompagnandolo nella descrizione della brutalità del razzismo.

Una descrizione che vista dagli occhi di una bambina è ancora più lucida e razionale. Il libro è, infatti, ambientato negli anni ‘30 negli Stati Uniti, in pieno clima di segregazione razziale.

Per capire perché questo sia un romanzo da leggere assolutamente basti quest’informazione. Ovvero che lo stesso ex presidente degli USA Barack Obama lo ha consigliato come risposta contro ogni forma di razzismo e discriminazione.

In spiaggia sotto l’ombrellone non possono assolutamente mancare queste 2 letture molto affascinanti

Il secondo libro parla, da un lato, di uno spaccato dell’Italia in tempi moderni, della crisi dell’economia e della scuola. Dall’altro, di persone intraprendenti che non si arrendono, decise a prendere le situazioni in mano e ad affrontarle per risolverle.

L’autrice racconta la storia di Lorenzo Perego, insegnante di geografia economica in una scuola di Milano e Fiamma Morino, direttrice editoriale di una piccola casa editrice.

Il primo è spinto dalla passione per l’insegnamento ai ragazzi che vivono in una realtà spesso difficile.

La seconda è in preda ad un cambio di gestione della casa editrice che non approva e farà di tutto per difendere i suoi autori.

In questa situazione le loro vite sono destinate ad incontrarsi. Per consigli su altri libri da leggere quest’estate si suggerisce la lettura del seguente articolo.