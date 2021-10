Molti di noi sanno che una delle diete più consigliate è quella mediterranea. Questa è basata per lo più su verdura, carboidrati, frutta, pesce azzurro, legumi e carni bianche. Dato che gli ortaggi sono uno degli alimenti alla base della piramide alimentare vediamo insieme portarli in tavola con gusto e allegria. Dunque facciamo il pieno di vitamina K con questo contorno semplice e perfetto per l’autunno. Vediamo insieme come portare in tavola il cavolo cappuccio alla siciliana.

Gli ingredienti necessari per preparare il piatto

800 grammi di cavolo cappuccio;

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro;

1 cucchiaio olio extravergine d’oliva:

1 spicchio di aglio;

sale quanto basta;

pepe quanto basta;

100 millilitri di vino bianco.

Per iniziare è necessario occuparsi del cavolo cappuccio. Laviamolo accuratamente dunque sotto l’acqua corrente, eliminando le parti di scarto, fra cui le foglie esterne che vengono toccate da tutti. Stacchiamo delicatamente quelle interne e laviamole una ad una. Su un buon tagliere da cucina affettiamole a listarelle sottili. Laviamo e sbucciamo poi lo spicchio di aglio. Con la lama del coltello schiacciamolo. Prendiamo una padella e mettiamo a scaldare un filo d’olio. Rovesciamoci dunque dentro il cavolo e lo spicchio d’aglio.

Lasciamo andare il tutto a fiamma bassa per circa 10 minuti. Regoliamo poi con il sale e il pepe. Sfumiamo infine con il vino, alzando leggermente la potenza del fornello. Mentre il cavolo sta cuocendo diluiamo in 100 millilitri di acqua un cucchiaio colmo di concentrato di pomodoro. Gettiamo il tutto dentro mescolando bene. Copriamo con il coperchio e mettiamo dunque la fiamma al minimo. Lasciamo cucinare per un’oretta, rimestando ogni tanto con un cucchiaio.

Le proprietà nutrizionali di questo piatto

Questo contorno è considerato ipocalorico dato che può apportare all’incirca 50 calorie per porzione. Inoltre, l’ingrediente principale al suo interno ha parecchi pregi. Innanzitutto contiene parecchia vitamina K, particolarmente utile per il processo di coagulazione del sangue e per il benessere delle ossa. Per approfondire le sue proprietà consigliamo di

leggere anche il seguente articolo: “Ossa forti e una miniera di preziose vitamine con queste verdure di stagione che combattono l’aterosclerosi”.

Approfondimento

