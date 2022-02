Febbraio è il mese degli inizi e delle nuove fasi che sono propizie soprattutto per scommesse e affari. Qualche ora di luce in più combacerà con il movimento di alcuni pianeti che hanno tra le loro caratteristiche proprio quella di fare chiarezza sui dubbi importanti. Marte e Venere nella costellazione del Sagittario entreranno in congiunzione e nelle nuove fasi il pianeta rosso sarà in grado di esprimere tutta la sua influenza. Nuova fase significa rinascita e lo spostamento degli equilibri potrebbe portare alcuni segni a vedere modificata la produttività dei risparmi accumulati.

Perché ciò accada, però, sarà necessario superare i dubbi sfruttando le occasioni che Urano metterà a disposizione.

Una settimana da protagonisti

Se in settimana gli equilibri finanziari inizieranno a subire cambiamenti è perché dal 7 di febbraio Marte avrà un occhio di riguardo per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Accettare le scelte lavorative fatte finora equivale a imparare dall’esperienza.

La presenza forte di Marte non permette di fare come gli struzzi. Nessuna testa sotto la sabbia ma occhi ben aperti. Martedì sarà un giorno decisivo per prendere l’iniziativa e mettere le basi per un guadagno a breve termine.

Questo non avverrà attraverso un lavoro fatto a tavolino o un ragionamento ben studiato ma grazie all’istinto o a un impulso dell’ultimo minuto.

I risultati non tarderanno ad arrivare e la ritrovata sicurezza permetterà di distinguere una falsa verità dalle bugie raccontate alle nostre spalle dalle persone che non ci apprezzano.

Qualcuno proverà a limitare la benevolenza dei pianeti.

In settimana Marte avrà un occhio di riguardo per vincite e affari di questi 3 segni che potranno azzardare

Questa settimana i nati sotto il segno della Vergine potranno mettere da parte le loro paure. Prendere l’iniziativa, partecipare al gioco, scommettere sulle proprie capacità saranno atteggiamenti utili per arrivare a nuovi guadagni attesi da tempo.

Anche per questo segno, Marte sarà d’ispirazione. I progetti a lungo termine non devono mancare ma un’azione decisa, che per molti potrebbe essere un azzardo sarà fondamentale per fare passi avanti.

È richiesto un vero blitz per dimostrare che la fortuna aiuta gli audaci.

Martedì arriverà la chiarezza necessaria. Venerdì, sarà Mercurio a mettere ordine tra le occasioni più concrete. I rischi sono da preventivare e vanno accettati per scoprire cosa i pianeti hanno realmente in serbo per noi.

Anche per i nati sotto il segno dei Pesci l’appoggio del pianeta più influente della settimana non mancherà. La presenza di Giove oltre a quella di Marte inoltre arricchirà le possibilità. Questa non sarà la settimana giusta per tirarsi indietro. Soprattutto perché il trigono è completato da Urano che garantisce la qualità degli affari da concludere a tutti i costi.

Le affinità tra questi pianeti sono una vera fortuna.

Alla fine di questi 7 giorni la situazione economica sarà più chiara per questi 3 segni e le azioni condotte con forza potrebbero produrre gli effetti desiderati.