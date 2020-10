Il pagamento di ogni tassa ha scadenze prefissate che è bene conoscere e soprattutto ricordare. Questo per non rischiare di dovere pagare la mora e di dover fare un ravvedimento oneroso.

Il pagamento della Tari (ex Tarsu) per la spazzatura ha invece scadenze diverse a seconda dei singoli Comuni. In questo articolo vedremo che c’è in scadenza la tassa sui rifiuti. Ecco quando devi pagarla.

L’emergenza Covid e le proroghe

A causa dell’emergenza Covid, la scadenza sulla Tari, la tassa sui rifiuti, è stata prorogata. Le nuove date di scadenza sono diverse a seconda della città. Ti interessa sapere quando è il limite ultimo per pagarla nella tua città? Scopriamolo insieme in questo articolo. Di seguito troverai le nuove date per le città di Torino, Milano, Roma e Napoli. Infatti, il calendario delle scadenze è a livello locale. Come anche quello per le proroghe.

In scadenza la tassa sui rifiuti. Ecco quando devi pagarla

Per la città di Torino le scadenze sono slittate in questo modo:

a) scadenza del 30 aprile rimandata al 10 luglio;

b) scadenza del 29 maggio rimandata al 5 agosto;

c) scadenza del 30 giugno rimandata al 4 settembre;

Il saldo va effettuato entro e non oltre il 9 dicembre.

Per la città di Milano le scadenze sono ormai quattro. Il sindaco ha infatti esteso le rate a quattro date distanziate.

a) 15 settembre;

b) 15 ottobre;

c) 15 novembre;

d) 15 dicembre.

Per la città di Roma, due sono le date da ricordare. Infatti per i pagamenti del primo quadrimestre la scadenza è il 30 settembre. Per i pagamenti del secondo quadrimestre, invece, la scadenza è il 31 dicembre.

Per la città di Napoli le scadenze sono slittate in questo modo:

a) scadenza del 16 giugno rimandata al 30 settembre;

b) scadenza del 16 luglio rimandata al 30 ottobre;

c) scadenza del 16 settembre rimandata al 30 novembre.

