Di angoli nel Mondo ancora poco conosciuti ed esplorati ne sono rimasti davvero pochi. Soprattutto, se si tratta di luoghi bellissimi, è facile che la loro esistenza diventi subito nota. D’estate è diventato quasi impossibile trovare una spiaggia che sia bella ma allo stesso tempo poco frequentata. In alta stagione infatti tutte le spiagge vengono prese d’assalto da migliaia e migliaia di turisti che trascorrono al mare le loro vacanze. Dunque trovare un posto tranquillo e poco affollato risulta piuttosto difficile se non si può andare in vacanza in bassa stagione. Ma fortunatamente esistono delle piccole perle ancora poco frequentate, anche se probabilmente ancora per poco.

In Sardegna esiste una piccolissima spiaggia che è un piccolo angolo di paradiso ogni anno diverso

La spiaggia di Ziu Santoru è una di queste. Si trova nella costa est della Sardegna, più precisamente nel Golfo di Orosei, ed è realmente un piccolo angolo di paradiso.

Questa spiaggia, chiamata così grazie al pastore che aveva il suo ovile lì vicino, si trova 2 km prima di Cala Luna, spiaggia molto più grande e conosciuta. È caratterizzata da sabbia bianchissima e acque cristalline, ma la sua più grande particolarità è che cambia ogni anno. Il mare, il vento e gli agenti atmosferici, infatti, ne modificano la conformazione. Il risultato è che ogni anno la spiaggia sarà diversa.

A volte sarà più grande, altre volte più piccola. In alcuni anni sarà proprio assente, già perché l’acqua del mare può infatti sommergere la piccola striscia di sabbia. A volte sarà una spiaggia di ciottoli bianchissimi, alcuni anni invece ci troveremo una sabbia finissima e soffice. Ecco perché in Sardegna esiste una piccolissima spiaggia che è un piccolo angolo di paradiso ogni anno diverso.

L’unica cosa che non cambia mai a Ziu Santoru è il colore dell’acqua, sempre di un azzurro cristallino.

Un’altra caratteristica che la rende una delle spiagge meno affollate e più incontaminate al mondo è la sua posizione. La spiaggetta di Ziu Santoru, infatti può essere raggiunta solo a piedi attraverso una camminata di 1 ora e mezza circa ed è interdetta alle imbarcazioni. Nessuna barca si può avvicinare a più di 200 metri dall’arenile. Questo e le sue ridotte dimensioni la rendono una delle spiagge meno frequentate e quindi più incontaminate di tutta la Sardegna.