Piazza Affari continua a mostrare forza relativa e a puntare verso i massimi di febbraio da raggiungere probabilmente entro il mese di dicembre. Frattanto diversi titoli che erano in una fase ribassista sembrano voler abbandonare decisamente tale stato e dare inizio a forti rialzi. Oggi vogliamo segnalare ai nostri Lettori in rampa di lancio per un rialzo del 16% il titolo sottovalutato IGD. Perchè abbiamo scelto questo titolo e perchè riteniamo che comprare queste azioni sia una buona opportunità da cogliere fin da subito?

IGD (MIL:IGD) ovvero Immobiliare Grande Distribuzione, oggi quota a Piazza Affari a 3,61 +0,84%. La società sviluppa e gestisce centri commerciali in Italia e ha sviluppato dei business in Romania.

Calcolatore del reddito da investimenti

Calcola in soli 60 secondi quali dovrebbero essere i tuoi risparmi per affrontare una pensione confortevole. Se hai 350.000 € da investire, accedi al Calcolatore del reddito da investimenti e agli aggiornamenti periodici Scopri di più

Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 2,43 ed il massimo a 5,99. Le quotazioni sono in discesa da quando nell’anno 2007 è stato segnato il massimo a 16,96. Il minimo del 2020 potrebbe rappresentare quello della ripartenza definitiva?

In rampa di lancio per un rialzo del 16% il titolo sottovalutato IGD

Siamo andati ad analizzare i bilanci degli ultimi anni e alla luce del metodo del discounted cash flow abbiamo calcolato un fair value a 4,21 con una sottovalutazione del 16% ca. Inoltre, si prevede che gli utili cresceranno del 124,14% all’anno. Le raccomandazioni degli analisti invece, sono molto più ottimistiche e trovano consenso intorno al prezzo di 4,60 con una sottovalutazione stimata del 27,42%.

Cosa dicono i grafici invece? Si può puntare su questo titolo? Comprare o attendere?

La nostra strategia di investimento

Riteniamo che il minimo annuale segnato in data 29 ottobre possa essere stato di ripartenza e quindi ci sia in corso un pattern rialzista che potrebbe dare da subito spazio a un movimento verticale di almeno il 15%., in modo da colmare il gap con l’attuale sottovalutazione come stimato.

Il nostro consiglio operativo quindi è di comprare il titolo ai prezzi attuali con stop loss a 3,51 di breve termine e a 3,39 di lungo temine ed obiettivo primo a 4,21 e successivo a 4,60. Il nostro consiglio è di comprare e mantenere per lungo termine perchè riteniamo che se la congiuntura economica nazionale migliorerà questa società potrebbe averne molti benefici e quindi le quotazioni potrebbero decollare.

Si procederà per step.