Con questo terribile caldo è impossibile prendere pace anche sotto un freschissimo pergolato. Ci viene da rimpiangere il clima mite primaverile. Brezza fresca, tutta la natura che si risveglia e che rifiorisce. Le rondini che ritornano.

Un’immagine che immediatamente ci fa sentire più freschi e rilassati. Magari esistesse un posto così, in cui la primavera duri tutto l’anno. Ecco, in realtà esiste. Proprio così, non è un’invenzione e non è un luogo tratto da storie fantastiche. Esiste davvero ed è in Messico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

In questo posto magico che pochi conoscono è davvero sempre primavera

Ci sembrerà strano pensare che esista un posto con una temperatura che si aggira intorno ai 27 gradi tutto l’anno. Un posto in cui si può dire addio al cappotto invernale, agli ingombri dei maglioni e perché no a mani e piedi gelati. O dimenticarci dei tremendi 40 gradi che si percepiscono in estate, nei mesi più roventi.

In questo posto si può uscire sempre rilassati. Con un semplice maglioncino, se siamo particolarmente sensibili al freddo, oppure semplicemente con una t-shirt. Non è meraviglioso? Vivere la città tutto l’anno a 360°, senza impedimenti climatici.

La città in cui è sempre primavera

Cuernavaca si trova in Messico ed è anche una famosa meta turistica. È molto gettonata da turisti provenienti da tutto il Mondo proprio per la sua temperatura mite tutto l’anno. Tant’è che si è guadagnata il nome di “città dell’eterna primavera”. Un posto così vale la pena visitarlo, soprattutto se siamo amanti dei posti esotici e dei lunghi viaggi. Sono necessarie un po’ di ore di volo per raggiungerla.

L’unica pecca di questo posto fantastico è la mancanza del mare. Se ci fosse stato sarebbe stato davvero un paradiso in Terra. Ma è davvero un posto splendido da visitare. Poi siamo in Messico, quindi possiamo immergerci tranquillamente nella cultura del posto. Imparare la lingua, grazie alle numerose scuole e goderci una vacanza all’insegna del relax.

Quindi, in questo posto magico, che pochi conoscono, è davvero sempre primavera. Che aspettiamo, prenotiamo subito un volo e partiamo!

Approfondimento

Sulle tracce degli Aztechi visitando il meraviglioso sito di Teotihuacan per un incredibile viaggio in Messico