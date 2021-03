Arriva la primavera, e non vediamo l’ora di poter uscire di casa (restrizioni Covid permettendo). Le temperature si alzano, il sole splende e noi vogliamo portare i nostri cani a spasso.

Certo anche in questa stagione non tutto è rose e fiori, ed anzi i nostri amici a quattro zampe rischiano molte allergie. Ma c’è un altro problema che non dobbiamo sottovalutare con la bella stagione, e di cui potremmo non accorgerci subito. In questo periodo i nostri cani stanno cercando di dirci questa cosa ma noi non lo capiamo.

Il particolare sintomo

Quello che può succedere è che il cane abbia sempre lo sguardo impaurito, e sembri sempre disorientato. Non si riesce a capire bene perché, e che tipo di disturbo possa avere. Può essere piuttosto preoccupante, ma è un sintomo comune con l’arrivo del bel tempo.

È infatti possibile che il cane abbia troppo caldo, e stia sperimentando un colpo di calore. In questa situazione è bene portarlo subito in un luogo fresco, e passargli dei panni bagnati sul corpo, soprattutto sul collo. Possiamo inoltre offrirgli acqua fredda, ma non costringerlo a berla se non la vuole. Poi, ovviamente, portarli dal veterinario è sempre una buona idea.

Chi rischia di più e come accorgersene in tempo

Ovviamente, a rischiare più frequentemente i colpi di calore sono i cani a pelo lungo, che sono più adatti a temperature basse. Husky e San Bernardo sono tra le razze che corrono di più questo pericolo purtroppo.

La cosa più problematica è che i sintomi di sguardo impaurito e disorientamento sono piuttosto generici. Per cui, per confermare i nostri dubbi, vediamo se ci sono altri indicatori utili si un colpo di calore. Tra quelli più ovvi, un aumento del battito cardiaco, ed una salivazione eccessiva. Se agiamo in tempo possiamo evitare conseguenze serie.

