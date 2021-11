Perdere denti e capelli sono tra gli incubi più brutti che possiamo fare. Quando ci accade e ci ricordiamo ancora del sogno fatto, ci precipitiamo in bagno per vedere che sia tutto a posto. I giocatori incalliti del Lotto potrebbero cogliere l’occasione per piazzare una serie di numeri fortunati. Ma se ci accorgiamo invece che perdiamo più capelli del solito, potrebbe essere un segnale importante da non sottovalutare. In questo periodo dell’anno il capello si sfibra ma se ne perdiamo troppi potrebbe essere un campanello d’allarme molto importante. Infatti, dietro questo fenomeno, potrebbero nascondersi una serie di carenze e malattie da analizzare immediatamente col nostro medico.

Potrebbe mancarci questa vitamina

Dopo svariati mesi di sole, i nostri capelli potrebbero cadere abbastanza copiosamente nelle due stagioni autunnale e invernale. Una cosa abbastanza normale perché viene a mancare loro l’alleanza del sole. E quindi la vitamina D. Che non è importante solo per le ossa e la pelle, ma anche per la salute della nostra chioma. Ecco una delle cause più semplici della perdita dei nostri capelli.

Attenzione ancora una volta all’alimentazione

Potrebbe suonare strano, eppure una corretta alimentazione è alla base anche della salute dei capelli. Gli esperti ricordano che un’alimentazione scorretta, troppo carica di proteine, potrebbe portare alla perdita di capelli. Azione che accade perché il capello diventerebbe meno energico e vitale nella fase di ricrescita. Ma potenzialmente molto più debole in quella della caduta.

Diamo spesso la colpa della caduta dei capelli allo stress. Concetto corretto, ma gli esperti ricordano che solitamente sarebbe lo stress prolungato e non quello momentaneo a far cadere i capelli. Attenzione, invece che soprattutto nelle donne, potrebbe esserci alle spalle uno squilibrio ormonale. Il calo degli estrogeni porterebbe infatti alla caduta dei capelli. Non solo cicli naturali come l’allattamento e la gravidanza, ma anche eventuali disturbi alimentari. Oppure, come ricordano gli esperti, diete fai da te che andrebbero a creare delle importanti carenze nutritive. Anche ai capelli.

Le sigarette mettono a rischio anche la salute del capello

Purtroppo, il fumo potrebbe rivelarsi dannoso anche per i capelli. Le sostanze nocive contenute al suo interno andrebbero infatti a intaccare il DNA del follicolo pilifero. Azione che sbilancerebbe completamente l’equilibrio della riproduzione del capello. Senza contare il fumo, aumentando il numero di ormoni negli uomini, creerebbe uno stress alla salute dei capelli. Compromettendo la loro regolare riproduzione, come testimoniato da questo studio internazionale.

