In questo momento solo il rendimento del dividendo al 6% circa rappresenta motivo di appeal per il titolo Ratti. È questa la conclusione cui è giunto il nostro Ufficio Analisti guardando i fondamentali del titolo e le indicazioni che arrivano dai grafici.

Qualunque sia l’indicatore considerato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. Inoltre non presenta un particolare appeal che possa derivare da interessanti prospettive di crescita degli utili.

Solo il dividendo, che storicamente è sempre stato superiore al 5%, rappresenta un aspetto interessante che potrebbe far gola a chi è alla ricerca di società di rendimento.

Tuttavia interessanti spunti arrivano dall’analisi grafica.

Ratti (MIL:RAT) ha chiuso la seduta del 24 marzo in rialzo del 5,33% rispetto alla seduta precedente a quota 4,15 euro.

Come si vede dai grafici seguenti, sia sul settimanale che sul mensile le chiusure di time frame potrebbero dare le seguenti importanti indicazioni

le quotazioni potrebbero chiudere sopra importantissimi livelli (3,97 euro e 3,85 euro sul settimanale e mensile, rispettivamente) aprendo la possibilità di esplodere al rialzo almeno fino in area 6,64 euro con possibilità di estensione fino in area 8,28 euro nel lungo periodo;

sia sul settimanale che sul mensile lo Swing Indicator sta dando un segnale di acquisto.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti, secondo l’analisi grafica, di vedere il titolo Ratti esplodere al rialzo.

Un primo segnale ribassista si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 3,97 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

