Dopo un rialzo settimana di circa il 30%, la settimana in corso non sembra essere iniziata nel migliore dei modi. Infatti, in questo momento molti sono gli indizi che ci inducono a stare lontani dalle azioni Fullsix.

Prima di entrare nel merito della attuale situazione grafica, facciamo notare che il titolo in questione è da sempre caratterizzato da un andamento a scatti. Come si vede dal grafico, infatti, a lunghi periodi durante i quali le quotazioni si muovono senza senso, seguono settimane con fortissimi rialzi. L’abilità del trader che vuole investire su Fullsix, quindi, è quella di capire da che parte sarà il movimento direzionale e sfruttarlo a pieno.

Ad esempio, a metà giugno abbiamo scritto un report dal titolo C’è un livello oltre il quale le azioni Fullsix potrebbero partire per un rialzo del 200% quando il titolo quotava in area 1,14 euro. Da quel livello abbiamo assistito, dopo settimane di lateralità, a un forte movimento che ha portato le quotazioni a superare la forte resistenza in area 1,51 euro (I obiettivo di prezzo). Sembrava, quindi, che ci fossero le condizioni per raggiungere la massima estensione in area 2,25 euro (III obiettivo di prezzo).

Tuttavia, la settimana in corso sembra volere negare il segnale rialzista. Una chiusura inferiore a 1,5 euro, infatti, farebbe immediatamente invertire la tendenza in corso con possibilità di ritorni in area 1,26 euro, prima, e 0,832 euro.

La situazione, quindi, è molto delicata e va monitorata con molta attenzione in chiusura settimanale. Anche perché i volumi scambiati durante questa settimana, che non si è ancora conclusa, sono già molto superiori a quelli di tutta la settimana scorsa che era stati eccezionali in quanto molto superiori alla media.

Raccomandazione

Prima di concludere vogliamo ripetere una raccomandazione che facciamo sempre ogni qualvolta ci occupiamo di questo titolo. Fullsix è un titolo da prendere molto con le molle, anche per via della sua capitalizzazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Il basso controvalore scambiato, quindi, nelle fasi di interesse sul titolo ne amplifica enormemente la volatilità. Il consiglio, quindi, è di essere molto prudenti qualora si dovesse decidere di investire su Fullsix.

Fullsix (MIL:FUL) ha chiuso la seduta del 24 agosto in ribasso del 4,11% rispetto alla seduta precedente e ha segnato un ultimo prezzo a 1,4 euro.

Time frame settimanale