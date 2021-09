Tempo di conserve e soprattutto settembre è il periodo in cui vorremmo stabilizzare ogni frutto fresco di stagione e preservarlo per l’inverno. Il desiderio di conservare sapori e odori della stagione che ci lasciamo alle spalle è forte e quindi ricorriamo a metodi vari di conservazione per ortaggi e frutti. Uno dei prodotti tipici del periodo settembrino sono le prugne e noi di Proiezionidiborsa abbiamo considerato di recente alcuni modi utili per conservarle in frigo e freezer. In questa sede proponiamo la conservazione in barattolo con sciroppo e le fasi da seguire sono molto semplici. Innanzitutto, rivolgiamoci ad un fruttivendolo di fiducia cui possiamo ordinare la materia prima. Dev’essere di qualità e non eccessivamente matura.

Consideriamo gli ingredienti per 3 vasetti da 250 grammi ognuno

Se vogliamo prepararne di più, ci basterà aumentare, in proporzione le dosi. Intanto per 3 vasetti le quantità sono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

750 gr di prugne;

120 gr di zucchero;

250 gr di acqua;

succo di mezzo limone.

In questo modo semplicissimo riusciremo a conservare in barattolo questo squisito frutto di stagione

Per la preparazione iniziamo a lavare e asciugare bene la frutta che, come sopra, non dev’essere troppo matura né avere ammaccature. Appena abbiamo le prugne asciutte procediamo a tagliarle in due e togliere il nocciolo interno. Intanto laviamo bene i vasetti e i tappi. Potremmo anche sterilizzarli per particolare prudenza anche se faremo la bollitura finale che dovrebbe bastare e servire allo scopo. A questo punto disponiamo le prugne partendo dal fondo del barattolo e ponendole con la parte tagliata rivolta verso il basso. Applichiamo una leggera pressione.

Prepariamo lo sciroppo per le nostre prugne

Di straordinaria facilità poniamo in una pentola l’acqua, lo zucchero e il succo di limone. Accendiamo i fornelli a fuoco medio basso e mescoliamo fino a far sciogliere lo zucchero e appena l’acqua diventa chiara, spegniamo i fuochi. A questo punto versiamo la soluzione all’interno di ciascun barattolo con prugne. In questo modo semplicissimo riusciremo a conservare in barattolo questo squisito frutto di stagione e serbarlo per i mesi successivi.

La bollitura

Chiudiamo bene i barattoli e capovolgiamoli per qualche minuto. Mettiamo poi i contenitori in una pentola e ricopriamo con acqua fino a superare di qualche centimetro i vasetti. Poniamo su fuoco e portiamo ad ebollizione. Basteranno 5 minuti dal momento in cui iniziano a bollire per spegnere i fornelli e lasciare raffreddare le nostre prugne in barattolo nell’acqua medesima. Quando l’acqua sarà raffreddata togliamo i vasetti, asciughiamo e poniamoli in dispensa. Al momento opportuno saggeremo, delle prelibatezze conservate in modo naturale.