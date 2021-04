La Luna è il simbolo del progresso. La Terra non è il solo pianeta esplorabile. Ci sono altri corpi nel cielo infinito. Tutti da scoprire.

Ma non solo. La Luna è anche l’emblema della notte e del romanticismo. Suscita una miriade di emozioni diverse. Gli innamorati di tutto il mondo si fanno ispirare dal satellite. Sognando viaggi interstellari e amori senza confini. Diversi poeti hanno scritto delle liriche famosissime. Basti pensare a Leopardi.

Ci sono, tuttavia, altri aspetti e altre leggende che meritano un approfondimento.

In questo modo la Luna piena può influenzare la nostra vita.

Le fasi lunari

La Luna è il satellite della Terra. Si tratta di un corpo celeste che non brilla di luce propria. Compie tre moti. La rotazione intorno al proprio asse. La rivoluzione intorno alla Terra. La traslazione insieme al nostro pianeta intorno al Sole.

Dato che il tempo della rotazione coincide con quello di rivoluzione, la Luna mostra solo una faccia alla Terra. In base all’orientamento verso il Sole, si possono distinguere otto fasi. Luna nuova, crescente, primo quarto, gibbosa crescente, piena, gibbosa calante, ultimo quarto, calante.

Come gli altri corpi celesti, inoltre, la Luna ha una massa ed esercita un’attrazione gravitazionale. Essa influisce sulle maree, sulla flora e sulla fauna.

Piccole e grandi problematiche

Al fine di vivere in salute, bisogna tenere sotto controllo ogni variabile. È necessario non crearsi troppi problemi e capire che il futuro dipende solo dalle nostre azioni. Non ci sono prove scientifiche dell’influenza della luna piena sulle azioni umane.

Esistono, tuttavia, delle leggende e delle convinzioni abbastanza particolari.

Innanzitutto, alcuni sostengono che questa particolare fase lunare propizi la follia. Esistono esempi di esordi psicotici che coincidono proprio con la Luna piena. A volte si fa riferimento alla licantropia e alla leggenda dell’uomo lupo.

Anche l’insonnia è un disturbo assai frequente in queste notti. In passato si pensava addirittura che l’epilessia fosse causata dalla Luna piena.

Al ciclo lunare si associa persino il ciclo mestruale.