Con l’arrivo della primavera pensiamo subito alle temperature tiepide e alle belle giornate di sole che iniziano ad arrivare. Ma sappiamo bene che questo periodo dell’anno può anche coglierci di sorpresa con giornate molto piovose. Negli ultimi tempi c’è stato un capo di abbigliamento che nonostante sia poco elegante, è entrato a far parte dei look alla moda. Stiamo parlando degli stivali da pioggia. Molte donne si chiedono come abbinare in questo mese di marzo così variabile questo capo indispensabile per non inzupparsi i piedi.

Inizialmente queste scarpe erano viste esclusivamente come scarpe da lavoro o necessarie solo in momenti di pioggia e fango. Infatti il loro aspetto era sempre molto basico, con il classico colore verde opaco e la forma un po’ molle e larga. Con il passare degli anni però, lo stivale da pioggia ha incuriosito il mondo della moda, e sempre più spesso, gli stilisti hanno iniziato a prenderlo in considerazione. Proprio per questo motivo al giorno d’oggi possiamo trovare una varietà infinita di modelli di stivali da pioggia. Alcuni così belli e colorati che avremmo voglia di indossarli anche quando non piove. Ce n’è davvero per tutti i gusti, neri lucidi ed eleganti per i più esigenti e fashion. Neri e opachi, magari dalla forma più bassa e stretta per un look più rock. Colorati e con texture fiorate, glitterate, psichedeliche per chi vuole osare ed essere originale.

In questo mese di marzo così variabile ecco come abbinare questo capo indispensabile nelle giornate di pioggia

Una volta che avremo scelto il modello dei nostri stivali non ci resterà che selezionare dal nostro armadio i capi che più si addicono al look che vogliamo creare.

Se volessimo un outfit casual ma elegante, magari ideale per l’ufficio, potremmo abbinare degli stivali da pioggia neri ad un paio di leggings neri lucidi, oppure opachi con disegni nero su nero. Sopra abbineremo una camicetta bianca, magari con un gilet nero o una giacchina corta in modo da mettere in risalto spalle e vita.

Per un look da tutti i giorni, l’ideale sarebbero un paio di jeans stretti da infilare dentro degli stivali da pioggia colorati. Potremo abbinare un maglioncino dello stesso colore o una felpa a tinta unita con scritte o qualche inserto particolare.

Potremmo osare anche l’abbinamento gonna e stivali da pioggia, puntando sul mettere in risalto le gambe. Indossando delle calze piuttosto coprenti con qualche fantasia particolare tipo pois o forme geometriche, per dare un tocco ancora più glamour al nostro outfit.

Con tutte queste simpatiche idee su come abbinare i nostri strepitosi stivali da pioggia, non ci resta che sperare che venga un bel temporale.