L’imposta municipale unica è uno dei balzelli più odiati dagli italiani. Essa colpisce il semplice possesso di un immobile anche se quest’ultimo non produce alcun reddito. Nonostante l’imposta gravi solo sugli immobili diversi dall’abitazione principale, ha avuto un forte impatto sul mercato immobiliare del nostro Paese.

Come analizzato in un recente approfondimento, infatti, l’IMU è tra le voci di costo che rendono sempre meno conveniente investire nel mattone. Esistono però alcune situazioni in cui il contribuente non è tenuto a versare questo balzello allo Stato. Un esempio interessante arriva da due sentenze relative ad immobili occupati abusivamente contro la volontà del proprietario. In questo caso l’IMU non va pagata, lo dice la Commissione Tributaria di Roma.

Le sentenze della Commissione Tributaria

Con le sentenze numero 26532/17 e 25506/17, la Commissione Tributaria provinciale di Roma ha deliberato in merito ad una situazione specifica. In entrambi i casi, infatti, gli immobili oggetto di discussione avevano subìto un’occupazione. Il proprietario, quindi, è stato oggetto di uno spossessamento non voluto ed illegittimo.

In altre parole, nel caso in questione si è verificata una perdita del possesso dell’immobile ossia del presupposto fondamentale dell’IMU. Per questo motivo, i giudici capitolini hanno reputato non dovuta l’imposta sul possesso di tale immobile. La sentenza è però solo temporanea poiché il proprietario ha diritto a riottenere la disponibilità del proprio bene. Al verificarsi di tale evento, l’IMU sarà nuovamente e pienamente dovuta.

Le sentenze analizzate si basano sulla perdita del possesso dell’immobile da parte del legittimo proprietario. Non rientra in questa casistica il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte dell’inquilino. In questo caso, infatti, il locatore è legittimato ad occupare i locali da un regolare contratto di affitto. Il proprietario potrà agire a propria tutela fino ad arrivare alla sentenza di sfratto ma dovrà comunque corrispondere l’IMU al Fisco. Anche se il pagamento delle imposte in assenza di un reddito da locazione costituisce una perdita economica per il proprietario del bene.