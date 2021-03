L’autovelox è una misura deterrente antipatica ma necessaria. I limiti di velocità si devono sempre rispettare. È importante che ci siano strumenti di protezione e di tutela della sicurezza stradale. A volte però l’autovelox viene utilizzato in maniera impropria, o addirittura illegale. I ricorsi al Giudice di Pace sono tantissimi ogni anno e provengono spesso da persone che si sono sentite quasi frodate.

La multa fatta con l’autovelox, in una fattispecie molto particolare, può essere completamente annullata. Non si tratta di qualche strano trucco, ma di applicare la legge correttamente. Ebbene, gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa oggi spiegheranno ai Lettori qual è questo “cavillo”: in questo caso le multe con l’autovelox sono nulle.

Le basi di legge

Il cuore di questa interpretazione, accettata anche dalla giurisprudenza, sta nell’analisi della banchina e della grandezza della strada. La distinzione principale che va fatta in questo caso è semplice. Il Codice della Strada definisce la banchina all’articolo 3. Si tratta dello spazio compreso tra il margine della carreggiata e il più vicino tra marciapiede, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata, arginello o spartitraffico.

Sempre il Codice della Strada, allo stesso articolo, definisce la piazzola di sosta come uno spazio adiacente all’esterno della banchina. Questo vuol dire che è anche esterno alla carreggiata. Ebbene, il primo elemento per annullare la multa è questo: l’autovelox dev’essere sul margine di una strada senza banchina.

La soluzione

Il secondo elemento per capire che le multe sono nulle è presto detto. Il macchinario dev’essere sempre presidiato dalla pattuglia. Tranne alcuni casi in cui è consentita la rilevazione automatica. Il Prefetto autorizza la contestazione in differita, per legge, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane secondarie.

Ecco, dunque, come procedere. Se la multa è stata fatta con autovelox senza presidio degli agenti su strada urbana a scorrimento sprovvista di banchina, può essere annullata. La ragione è che una strada senza banchina, per l’articolo 2 del Codice della strada, non si può qualificare come “a scorrimento”. La contestazione in differita con autovelox non presidiati diventa, quindi, impossibile e la multa illegittima. Quindi, in questo caso, le multe con l’autovelox sono nulle. Il riferimento normativo è la sentenza n. 1218/20 del 14 agosto 2020, emessa dal Giudice di Pace di Torino.