I nostri animali domestici, come gatti e cani, hanno bisogno di tanto affetto e cure specifiche, tra cui non devono mancare anche gli aspetti legati alla loro igiene. Il cane in particolare, in base al pelo e alla razza, necessita di una toelettatura adeguata, non soltanto per motivi di cattive esalazioni dal manto ma per la sua salute e per la prevenzione dell’attacco dai parassiti.

Bisogna però fare molta attenzione. Sembra scontato scegliere un momento casuale per lavare il cane ma, in realtà, agendo in questo modo potremmo incautamente dare origine a un grave danno per la bestiola.

In questi precisi momenti fare il bagno al migliore amico dell’uomo potrebbe creare dei pericoli. Scopriamo quando e perché.

Il periodo giusto

Non tutti sanno che il bagno al cane è lecito ma non con cadenza periodica. Vogliamo dire che è giusto provvedere alla toelettatura del cane ma non ogni mese o settimana. Un cane, infatti, deve essere lavato al massimo un paio di volte l’anno, per evitare la comparsa di allergie e irritazioni.

Bisogna inoltre tenere conto dei prodotti adeguati alla razza e al pelo dell’animale. Questi due momenti dell’anno in cui si decide di lavare il cane, però, devono essere adeguatamente pianificati, tenendo conto anche di situazioni da evitare.

In questi precisi momenti fare il bagno al cane potrebbe essere molto pericoloso e questi sono i motivi

Lavare il cane è da evitare quando si tratta di un cucciolo che ha pochi mesi di vita. I cagnolini sotto i 60 giorni, infatti, non sono ancora svezzati e non hanno completato il ciclo vaccinale previsto dalle cure veterinarie. Il loro sistema immunitario è quindi molto debole e difficilmente resisterebbe allo stress provocato dal bagnetto che, come sappiamo, non piace per niente agli animali, che vorrebbero solo scappare dall’acqua.

Per gli stessi motivi non dovremmo lavare un cagnolino che è stato appena vaccinato e quindi è debole a causa dell’inoculazione. Il cane sicuramente si ammalerebbe. E qui ci colleghiamo a un altro momento da evitare per il bagno, ossia quando il cane è malato. Ritorna infatti il problema del sistema immunitario colpito e incapace di reagire allo shock del bagnetto.

Quindi, è bene tenere a mente questi momenti da evitare come scelta della toelettatura del nostro amico a quattro zampe.

