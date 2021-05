Con l’avanzamento della crisi economica generata dalla pandemia da Covid 19 ormai anche fare la spesa sta diventando un problema. Molte persone che prima vivevano una vita dignitosa si sono trovate senza lavoro e senza fonti di sussistenza. Le famiglie, da un anno circa, si ritrovano a fare i conti con numerosissimi problemi, scadenze, costi fissi e spese improvvise che non riescono più a sostenere. Molti dati statistici confermano che in Italia, come anche nel resto del mondo, è aumentata la percentuale di poveri. Per poveri in questi casi si intendono coloro che non riescono più a soddisfare i loro cosiddetti beni e servizi primari, ad esempio una casa, il cibo, l’elettricità.

In Proiezionidiborsa spesso diamo dei consigli utili a risparmiare sotto molti aspetti quali ad esempio la spesa alimentare, i servizi di luce o gas, spese per minori. Oggi andiamo a vedere un particolare aspetto che colpisce quotidianamente il nostro budget familiare. In questi momenti di crisi è necessario rispolverare gli indiscutibili consigli delle nonne per far quadrare i conti e risparmiare tantissimi soldi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il pane in casa è una tradizione antica, economica e genuina

Le nostre nonne erano o sono delle vere esperte in tema di economia domestica. Purtroppo essendo vissute anche loro in un’epoca di profonda crisi, hanno ereditato a loro volta, o hanno creato, delle soluzioni per tirare avanti la famiglia. Fare il pane in casa prima era una routine fissa che investiva a volte tutti gli esponenti della famiglia. Inoltre chi possedeva anche un piccolo pezzo di terra seminato con grano, registrava un risparmio notevole per l’utilizzo di questo bene a noi essenziale.

Facciamoci furbi e prepariamolo a casa per tutta la settimana

In questi momenti di crisi è necessario rispolverare gli indiscutibili consigli delle nonne per far quadrare i conti e risparmiare tantissimi soldi, ad esempio preparando in casa il pane. La sua preparazione è abbastanza semplice; la ricetta è veramente conosciutissima e non ci vuole una particolare bravura. Un consiglio che bisogna seguire, però, può aiutarci nella conservazione. Una volta che sforniamo il nostro pane, lasciamo raffreddare naturalmente, senza tagliarlo o consumarlo subito. Quello che bisogna conservare per tutta la settimana, una volta raffreddato, avvolgiamolo in un panno di cotone. Il cotone lascerà il pane traspirare e non lo renderà né duro né ammuffito per quasi un’intera settimana.