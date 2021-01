La zuppa di fagioli rossi è una ricetta tipica messicana, un piatto unico, molto ricco e sostanzioso. Oltre che conosciuto e rinomato in tutto il mondo anche molto semplice da realizzare. Ideale, quindi, per servire qualcosa di caldo e sfizioso per una cena con amici!

In questi freddi giorni d’inverno un bel piatto di fagioli alla messicana non può che riscaldarci!

Esistono molte varianti di questa ricetta, c’è chi usa fagioli neri, chi usa i borlotti e chi non aggiunge salsiccia e pancetta.

I fagioli alla messicana sono una zuppa piccante di fagioli e salsiccia, dal sapore ricco ed aromatico. Nonché cremosa, dal gusto intenso, perfetta come contorno o come antipasto, da servire anche in piccoli cocci di terracotta monoporzione. Il figurone è assicurato!!!

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 500 grammi di fagioli borlotti precotti;

b) una cipolla grande;

c) 300 grammi di salsiccia sbudellata e sbriciolata;

d) due cucchiai di concentrato di pomodoro;

e) un peperoncino;

f) olio evo;

g) 50 grammi di pancetta affumicata a cubetti;

h) due foglie di alloro;

i) vino bianco per sfumare.

Procedimento

Far soffriggere in una casseruola la cipolla con la salsiccia sbriciolata, i cubetti di pancetta e il peperoncino piccante (se è gradito un gusto più piccante è possibile anche aprirli).

Far imbiondire bene e sfumare con il vino bianco per qualche minuto in modo che l’alcol evapori completamente. Aggiungere Il concentrato di pomodoro e amalgamare bene il tutto.

Unire i fagioli, coprire con acqua, controllare sempre che non rimangano mai asciutti. Aggiustare di sale gradualmente e far cuocere il tutto fino a che il sugo si sarà ristretto.

Servire in simpatiche e graziose terrine monoporzioni di terracotta accompagnati con crostini di pane caldo che si possono preparare semplicemente tostando dei cubetti di pane in forno o in padella con l’aggiunta di poco olio.

I fagioli alla messicana si conservano perfettamente in frigorifero, in un contenitore ermetico per qualche giorno.

Si possono preparare anche un giorno prima. Ideali e comodi se si hanno ospiti a cena.

