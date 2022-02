In queste idilliache località del Trentino si può fare una divertente settimana bianca spendendo meno anche con tutta la famiglia

In Trentino è arrivata tanta neve fresca e questo protrarrà a lungo la stagione sciistica. In questa provincia ci sono delle mete meno note rispetto le celeberrime Madonna di Campiglio o San Martino di Castrozza che sono altrettanto spettacolari. Si tratta di località sciistiche che fanno parte del grande carosello sciistico Dolomiti Superski. Il Consorzio sciistico, con un unico skipass, permette l’accesso a 1.220 chilometri di piste. Queste località sono specializzate nell’accoglienza delle famiglie e hanno aree dedicate al divertimento sulla neve dei più piccini. Vediamo subito alcune mete spettacolari.

Nella località della Val di Sole si trova una Skiarea che è una vera chicca sia per panorami sia per ecosostenibilità. Stiamo parlando della Pejo 3.000, che si trova nel Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ci sono piste per adulti e bambini, scuole di sci, fun slope e snowpark e naturalmente rifugi alpini per dei break gourmet.

Pejo 3.000 inoltre è la prima skiarea plastic free. Dalla stagione invernale 2019-2020 sono state bandite dai rifugi dell’area tutte le plastiche: dalle posate alle bottiglie di acqua. La sera poi, si scende a Valle e si può soggiornare in una delle tante strutture presenti. A marzo in tutta la Val di Sole è attiva un’offerta per le strutture alberghiere aderenti che prevede un pacchetto vacanza da 3, 5 o 7 notti compreso lo skipass.

I Paesi della Valle

Fra le località del Trentino degne di nota Ossana, borgo medioevale con il Castello di Sa Michele che sovrasta il paese. Citiamo anche la località di Peio con le sue splendide frazioni, fra cui Cogolo, che sono ricche di strutture ricettive in stile alpino ma modernissime dal punto di vista del confort. Pochi sanno che Pejo ospita le Terme, omonime. Qui, l’acqua ricca di bicarbonati è impiegata per la cura di dolori articolari grazie a bagni carbogassosi. La Nuova Fonte è invece dedicata ad alleviare i problemi di circolazione e le patologie vascolari. Presso la stazione termale oltre ai percorsi benessere sarà possibile anche curare alcune patologie del sistema respiratorio. Sarà un vero soggiorno ristoratore perché in queste idilliache località del Trentino si può sciare con tutta la famiglia a prezzi abbordabili.

